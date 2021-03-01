В 2020 году чистый оборот Lamoda вырос на 32,3%

Онлайн-платформа Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 4 квартал и 2020 год. В отчетном периоде Lamoda достигла рекордных результатов по основным финансовым показателям:

По итогам 2020 года Lamoda показала прибыльность по скорректированному показателю EBITDA, который достиг 2,4 млрд рублей.

Чистый оборот (NMV) в 4 квартале 2020 года вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 18 млрд рублей. Рост по итогам всего года составил 32,3%, чистый оборот за год достиг 57,1 млрд рублей.

Валовая прибыль в 4 квартале достигла 5,6 млрд рублей, показав рост на 37%. По итогам 2020 года валовая прибыль выросла на 31,2% — до 17,7 млрд рублей.

Число активных пользователей платформы в 2020 году достигло 3,6 млн человек, что на 21% больше, чем годом ранее.

Основными драйверами роста бизнеса в 2020 году стали активный приток новых клиентов, развитие партнерских отношений с fashion и lifestyle брендами, подкрепленное развитием fashion-маркетплейса.

«2020 год стал прорывным для Lamoda, несмотря не неожиданные и серьезные вызовы. Мы быстро отвечали на изменяющиеся запросы клиентов, сотрудничали с ведущими мировыми и локальными брендами, а также расширяли предложение в сегменте экологичных и этичных товаров, чтобы развивать наш бизнес. Мы продолжили показывать сильные финансовые результаты и в 4 квартале, доказав устойчивость нашей операционной модели и стратегии, ориентированной на сегмент fashion. Мы будем и дальше развивать нашу платформу, сервисы, логистику и ассортимент, которые определяют нас как ведущего онлайн игрока модной индустрии в странах нашего присутствия», — прокомментировал Джери Калмис, СЕО Lamoda.

Расширение ассортимента

В 4 квартале 2020 года наиболее заметный рост показали товары для спорта, премиальный сегмент и детские товары, в том числе премиальные линейки детской одежды.

Lamoda продолжила расширять линейку премиальных брендов в отчетном квартале, чистый оборот в этой категории вырос на 56%. В 4 квартале к Lamoda присоединилось около 20 новых премиальных марок, среди которых Bogner Fire+Ice, Alberta Ferretti, Philosophy Di Lorenzo Serafini, Rochas и другие.

Клиенты Lamoda в 4 квартале активно продолжали покупать товары для красоты, лидером по динамике роста стала парфюмерия — чистый оборот в этом сегменте вырос на 136%. В 4 квартале к Lamoda присоединилось более 60 известных косметических брендов — Nyx Professional Makeup, Vilhelm Parfumerie New York, Elemis, Lierac, Uriage, Kilian Paris, Sesderma, Neutrogena, Johnson's Baby и другие.

Кроме того, Lamoda стремится предлагать клиентам уникальные товары, которые не представлены на других мультибрендовых площадках, а продаются только в собственных каналах. Чистый оборот брендов одежды, обуви и аксессуаров, представленных только на Lamoda и в собственных каналах, за год вырос на 42%. Lamoda продолжает оставаться ключевым онлайн партнером для таких глобальных брендов, как Intimissimi, Calzedonia, Falconeri, Tezenis, Vagabond, Polo Ralph Lauren, Max Mara Group, Sandro, Maje, Adidas by Stella McCartney, Adidas x Ivy Park, Jordan, Levi's, Kenzo, Nike, Tommy Hilfiger.

Все большее число брендов выбирают сотрудничество с Lamoda по модели маркетплейса. В 4 квартале к маркетплейсу подключились такие бренды, как I Am Studio, Hunkemoller, Boggi Milano, Braun, Make Up Factory, Rowenta, Redmond. Чистый оборот в сегменте маркетплейса в 2020 году вырос в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Развитие сервисов для клиентов

В 4 квартале Lamoda запустила в тестовом режиме сервис онлайн-подбора одежды «Стилист». С его помощью пользователь вместе с профессиональным стилистом может подобрать себе индивидуальный гардероб. По итогам тестирования новой услуги, клиенты, воспользовавшиеся советом стилиста, выкупали на 40% больше вещей по сравнению с обычным заказом, а средний чек таких заказов был выше в 4 раза. Lamoda планирует массовый запуск сервиса «Стилист» в первой половине 2021 года.

Также среди клиентов Lamoda заметно вырос спрос на подарочные карты, и компания активно развивала сервис в этом направлении. В 4 квартале 2020 года продажи по подарочным картам выросли более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Lamoda продолжает развивать логистическую инфраструктуру и совершенствовать сервис доставки. В 4 квартале 2020 года в России, Казахстане, Беларуси и Украине было открыто 25 новых транспортных хабов, их общее число достигло 110, что позволило успешно увеличивать географию доставки. Компания также продолжила развивать собственную сеть самовывоза, которая состоит из более чем 400 брендированных пунктов: все они на конец 2020 года были переоборудованы, оснащены комфортабельными зонами примерки и выдачи товара.

Развитие инфраструктуры сопровождалось улучшением качества сервиса, который включает в том числе возможность примерки на дому. 99,2% заказов в течение года были доставлены вовремя. В 2020 году клиентам в Москве стали доступны часовые интервалы при доставке день-в-день; кроме того, время работы службы доставки было увеличено, сейчас доставка работает с 08:00 до 24:00. По итогам развития логистической инфраструктуры в 2020 году средний срок доставки по всей России сократился еще на 0,5 дня, доля доставки на следующий день увеличилась на 10%.