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Логистика RSS

В 2020 году количество e-comm клиентов Почты России выросло на 25%

Почта подвела предварительные итоги работы направления e-commerce за 2020 год. Ожидаемая выручка от услуг для российских компаний интернет-торговли выросла на 12% и составила более 42 млрд рублей. Всего за прошедший год Почта России доставила из российских интернет-магазинов 108 млн посылок, на 12% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году Почта упростила процедуру подключения к своим услугам по доставке товаров для российских интернет-магазинов: с 1 апреля заключить договор-оферты можно на сайте всего за 30 минут. За 9 месяцев 2020 года новым сервисом Почты воспользовались более 8 300 интернет-магазинов.

Тогда же у магазинов-партнёров Почты появилась возможность отправлять заказы по всей России: за год количество доставок до почтовых отделений выросло на 42%, а рост продаж e-comm услуг в регионах составил 18% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, Почта в четыре раза расширила географию приема партий отправлений корпоративных клиентов — до 205 городов, с доставкой по 11 тыс. направлений. Благодаря этому количество доставок на дом из интернет-магазинов по сравнению с прошлым годом выросло на 86% и на 76,7% увеличился объем доставок в небольшие города с населением до 100 тыс. человек. Чтобы справиться с ростом объёмов заказов, Почта в этом году увеличила штат курьеров и почтальонов на 40%.

«Мы закончили 2020 год с важным для нас результатом — практически все крупные российские e-сomm компании стали нашими партнерами. При этом мы видим, что наш клиент стал гораздо требовательнее к качеству, гибкости и времени доставки. Поэтому мы продолжаем улучшать цифровые сервисы, развивать логистическую сеть и запускать новые форматы доставки. Мы сократили сроки доставки более чем по 136 тыс. направлений, и сейчас по крупным городам Почта доставляет товары на следующий день после отправки. В ближайшие два года мы хотим сократить сроки доставки для 80% заказов — до 1–2 дней», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

Новые цифровые и финансовые сервисы значительно упрощают взаимодействия клиента с почтовыми отделениями. Например, теперь можно получить посылку по коду из смс всего за пару минут, отправить посылку по номеру телефона, оплатить наложенный платеж банковской картой. Благодаря этому выручка от доставки в почтовые отделения между физическими лицами выросла на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, в 2020 году на 23% выросло количество e-comm отправлений из России за границу, а выручка Почты России от экспортных услуг увеличилась почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Активнее всего объемы экспорта начали расти к концу года: в сентябре и октябре — рост на 25%, в ноябре и декабре — больше чем на 30%. Основные направления — США, Германия, Великобритания и страны СНГ, лидеры по росту — Великобритания, США, Германия, Украина, Канада, Италия.

Автор: Анна
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