В 2020 году россияне стали активнее покупать товары и еду с доставкой

Россияне стали тратить больше денег на разные товары с доставкой, а также на платный контент — например, кино и музыку. В 2020 году обороты платежей у интернет-магазинов с физическими товарами выросли в 2 раза относительно 2019 года, у сервисов с цифровым контентом — во столько же. Заметно увеличились расходы пользователей на готовую еду и продукты с доставкой — их средний чек вырос в 3,4 раза в этом году относительно прошлого. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa (платежный сервис ЮMoney), сравнив платежи пользователей в интернет-магазинах и на других онлайн-площадках, которые работают с платежным решением.

Шопинг и развлечения на дому

Самоизоляция изменила потребительское поведение россиян — они стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно. Помимо интернет-магазинов с физическими товарами и сервисов с цифровым контентом, в 2020 году увеличились также обороты платежей у онлайн-площадок с образовательными курсами, тренингами и мастер-классами — на 27% по сравнению с 2019 годом. Чуть меньший рост этого показателя был у сервисов доставки готовой еды и продуктов — на 22%.

А вот обороты платежей у онлайн-площадок, которые продают билеты на поезда и самолеты, закономерно просели в этом году по сравнению с прошлым — на 58%. Снизился этот показатель и у сервисов с билетами на концерты, в кино, театры и музеи — на 40%.

«Из-за локдауна в онлайн пришли за покупками даже те пользователи, которые раньше ничего не заказывали таким образом. Люди поняли, что в интернете можно купить все что угодно, а платить за это — удобно и безопасно. Новые экономические реалии вынуждают людей, с одной стороны, выбирать только необходимые товары и отказываться от крупных покупок. С другой стороны, режим самоизоляции стимулирует рост покупательского спроса на кино, музыку, видеоигры и другие цифровые товары», — комментирует Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Сейчас кино и учеба, а путешествия потом

Самоизоляция повлияла и на покупательскую активность в интернете. В 2020 году количество платежей на сервисах с фильмами, музыкой и другим контентом выросло примерно в 2,8 раза относительно 2019 года. Люди стали чаще платить и за онлайн-обучение — на площадках с курсами, мастер-классами и тренингами платежей стало больше почти на 48%.

У площадок с билетами на поезда и самолеты, а также у сервисов с билетами в кино, театры, музеи и на концерты по этому показателю тоже «низкий сезон». В обоих случаях количество платежей упало на 37% в этом году по сравнению с прошлым.

За продуктами не в магазин, а в интернет

Если смотреть по среднему чеку, то здесь самый большой рост показали сервисы доставки готовой еды и продуктов — у них этот показатель увеличился с 498 до 1681 рубля в 2020 году относительно 2019. Очевидно, это тоже влияние самоизоляции: чтобы не стоять в очередях продуктовых магазинов, люди теперь предпочитают заказывать все нужное на дом. Заметно вырос также средний чек у интернет-магазинов с физическими товарами, которые тоже можно получить с доставкой, — в 2,1 раза (до 1833 рублей).

Несмотря на рост числа платежей за цифровой контент, тратить на него пользователи стали меньше за одну покупку — средний чек сократился на 28% (до 536 рублей) в этом году по сравнению с прошлым. Еще сильнее упал этот показатель у сервисов, которые продают авиа- и железнодорожные билеты, — на 33% (до 13 562 рублей).

«В уходящем году электронная торговля стала мощным драйвером для развития бизнес-логистики в стране. Локдаун подтолкнул и людей, и компании к новым решениям — например, водители такси взяли на себя обязанности курьеров, а еще на рынке стала активно развиваться услуга экспресс-доставки. Это позволило во многом решить классическую проблему логистики — доставку по последней миле, то есть в руки конечному получателю. Раньше на доставку от отправителя до промежуточного терминала уходило несколько дней, затем на доставку от терминала до получателя — еще столько же. Теперь все происходит гораздо быстрее. Пока это актуально только для мегаполисов, но со временем появится и в других крупных городах», — отмечает Иван Глазачев.

Какими способами платят

Россияне стали чаще использовать для оплаты интернет-банкинги, банковские карты и электронные кошельки. В этом году по сравнению с прошлым число платежей такими способами выросло на 22%, 17% и 4% соответственно. Если сравнивать по долям, то на банковские карты пришлось 66% платежей, на системы бесконтактной оплаты (например, Apple Pay и Google Pay) — 13%, на интернет-банкинги — 11%, на электронные кошельки — 9%.

По оборотам платежей россиян самый большой рост показали системы бесконтактной оплаты — в 2,1 раза в 2020 году относительно 2019. Тем не менее по обороту самая большая доля у банковских карт — 77%. На системы бесконтактной оплаты пришлось 10% оборота, на электронные кошельки — 7%, на интернет-банкинги — 5%.

Бизнес переходит в онлайн

Самоизоляция заметно повлияла не только на покупателей, но и на российский бизнес — все больше компаний и предпринимателей переходят с продажами в интернет. В 2020 году онлайн-площадок, которые принимают оплату через ЮKassa, стало на 35% больше, чем 2019 году. Совокупный оборот платежей через сервис в этом году увеличился у таких площадок на 61% относительного 2019 года.

«Для бизнеса 2020 год стал переломным. Те, кто задумывался о выходе с продажами в интернет, но не решался это сделать, были вынуждены решиться. Тем, кто даже не думал об онлайне, тоже пришлось его осваивать. Продажи в интернете стали обязательным условием для бизнеса, точкой паритета — вне зависимости от отрасли. В итоге это привело к взрывному росту подключений онлайн-сервисов к ЮKassa, перестройке бизнес-моделей, активному использованию соцсетей для продаж товаров и услуг. Локдаун затронул компании всех размеров, и у этого есть положительная сторона. Малый и средний бизнес теперь успешно конкурирует с крупными компаниями благодаря тому, что в интернете он может быть ближе к клиенту и может лучше понять его потребности. Тем более что соцсети, мессенджеры и другие онлайн-площадки — это относительно недорогие каналы продаж и коммуникации с аудиторией», — говорит Иван Глазачев.

С помощью ЮKassa компании и предприниматели могут как принимать онлайн-оплату, так и пользоваться разными сервисами для бизнеса. Среди них есть сервис выставления клиентам счетов — например, по электронной почте или смс. В 2020 году платежей по таким счетам было на 20% больше, чем в прошлом году.

«Тренды уходящего года продолжат развиваться в 2021 году. Всеобщая удаленка может продлиться, а значит, электронная торговля будет все глубже проникать в нашу жизнь. То, что предприниматели внедряли в этом году из-за необходимости, в дальнейшем превратится в стандарты. Компании будут учитывать в своих бизнес-моделях изменение покупательского поведения в онлайне — и для пользователей это здорово. На первое место начнут выходить бесшовные процессы интернет-покупок, удобство оплаты, объединение разных платежных инструментов в единое целое — например, чтобы можно было оплатить онлайн-заказ с разных счетов, подключенных к одному электронному кошельку», — прогнозирует Иван Глазачев.

Об исследовании

Учитывались платежи пользователей через ЮKassa за январь — ноябрь 2020 и 2019 годов. Сегодня с помощью сервиса оплату принимают больше 120 тыс. российских и иностранных онлайн-площадок.