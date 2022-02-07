В 2021 году аудитория онлайн-аптек выросла на 42%

Аналитики сервисов ЮKassa и СБЕР ЕАПТЕКА, которые входят в экосистему Сбера, изучили данные о покупках в онлайн-аптеках в 2021 году. В ЮKassa проанализировали траты россиян в интернет-аптеках, подключенных к сервису. А в СБЕР ЕАПТЕКЕ выяснили, какие виды лекарств пользовались наибольшим спросом.

Общие тренды

В 2021 году спрос на лекарственные средства стал заметно выше, чем в 2020-м. Обороты интернет-аптек, принимающих оплату через ЮKassa, выросли на 18%, количество покупок увеличилось на 54%, а покупателей стало на 42% больше. При этом средний чек снизился на 23% и составил 1 840 рублей.

«Мы наблюдаем стандартную для новых индустрий ситуацию. Сначала чеки высокие, сопоставимые с офлайном. Но постепенно сроки доставки сокращаются, порог для бесплатной доставки снижается, покупатели привыкают покупать онлайн. В результате средний чек снижается, а количество покупок растёт. Проще говоря, раньше человек шёл в аптеку и набирал „с запасом“. В случае с интернет-аптекой ему это не нужно: в любой момент он может дозаказать то, что закончилось в домашней аптечке» Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

Платёжные методы

По данным ЮKassa, чаще всего в 2021 году россияне покупали в онлайн-аптеках лекарственные средства (рецептурные и безрецептурные) на сумму от тысячи до трёх тысяч рублей — на эту категорию пришлось 48% от всех платежей (в 2020 году — 56%). В прошлом году наибольшее количество покупок было в марте, а в 2020 году — в декабре.

Чаще всего в 2021 году лекарственные средства оплачивали банковскими картами: на их долю приходится 86% оплат в онлайне, что на 1% ниже показателя за 2020 год. Второе место занимают Pay-платежи: этим способом оплачено 7% заказов, как и в 2020 году. На третьем месте — выставление счетов через мессенджеры и социальные сети. В 2021 году этим способом платили 6% покупателей, в 2020-м был такой же показатель.

Популярные категории лекарств

По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, в прошлом году онлайн-продажи во многих категориях лекарств и товаров для здоровья выросли в два раза и больше. Причиной в компании называют развитие сервисов для онлайн-заказа и доставки лекарств, а также рост доверия потребителей к интернет-аптекам.

Главный тренд — рост продаж товаров для лечения и профилактики простудных и вирусных заболеваний. Так, препараты для лечения респираторных заболеваний покупали на 125% чаще, чем в 2020 году, иммуномодуляторы — на 105% чаще.

Также в 2021 году увеличились продажи средств для улучшения роста волос и лечения алопеции (+157%). Рост пока

10 самых популярных лекарств и товаров для здоровья в 2021 году по версии СБЕР ЕАПТЕКИ

Хлоргексидин Активированный уголь Гомеовокс Лизобакт Цитрамон Парацетамол Стодаль Аквадетрим Нафтизин Спрей Снуп