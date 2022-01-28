Trade-in подстегнул интерес к флагманским смартфонам

Группа М.Видео-Эльдорадо отметила в 2021 году повышенный интерес к флагманским смартфонам, а также сервисам, которые делают покупку таких девайсов проще и доступнее. Доля девайсов стоимостью выше 50 000 рублей в штуках достигла рекордных 25% от общего объёма спроса на смартфоны в М.Видео. Продажи флагманов выросли почти в 1,5 раза, в том числе, благодаря троекратному увеличению интереса к сервису trade-in (программе по обмену старого устройства на новое со скидкой).

Потребители все больше инвестируют в функциональные и мощные смартфоны, которые по своим характеристикам будут актуальны минимум в ближайшие 2-3 года. Так, продажи флагманских девайсов по итогам 2021 года в М.Видео показали наибольший рост среди всех ценовых сегментов, а их доля от общего объёма проданных девайсов превысила 25%, увеличившись с 17% в 2020 году. В целом на российском рынке смартфоны дороже 50 000 рублей заняли в 2021 году 14% (8% годом ранее).

Позитивная динамика в смартфонах из верхнего ценового диапазона продолжает сохраняться в М.Видео за счёт широкого выбора и доступности всех ключевых новинок в этом сегменте, удобных способов выбора, в том числе, лично в магазинах, персональных ценовых предложений, а также программ рассрочки и trade-in. Только количество покупок с обменом старого девайса на новый в прошлом году выросло в три раза.

Посетители розничных магазинов М.Видео могут сдать устройство любого бренда и получить скидку до 55 000 рублей на покупку нового с помощью автоматизированной оценки — состояние устаревшего устройства и размер скидки определяет специальное ПО. Величина скидки зависит от модели, состояния сдаваемого смартфона и выбранного устройства для покупки. Минимально можно сэкономить 100 рублей, если клиент предлагает либо очень старое устройство, либо девайс с сильными механическими повреждениями. Средний размер скидки при сдаче работающих устройств составил порядка 7 000 тыс. рублей. Чаще всего сдают Samsung, Apple, Huawei, а приобретают — Samsung, Apple, Xiaomi.

«Смартфон превратился в незаменимый атрибут нашей жизни, который во многих аспектах её упрощает, делает проще и интереснее. С учётом растущей частоты использования девайса и расширения сценариев, логичным выглядит желание потребителей обновить старый девайс на более совершенный из нового поколения, который станет многофункциональным помощником на ближайшие несколько лет. Мы стремимся сделать этот переход максимально удобным и выгодным для наших покупателей. Важную роль в этом играет программа trade-in. Это быстро и безопасно — при сдаче устройства мы удаляем все данные и, если возможно, переносим на новое. Поэтому все больше покупателей выбирают сдать устаревший смартфон ритейлеру, а не продавать его на вторичном рынке. Кроме того, наша программа — экологически ответственный шаг, ведь все смартфоны, сданные клиентами, отправляются через партнёров на дальнейший разбор и реализацию, либо проходят переработку, то есть получают новую жизнь». Юрий Фомин, руководитель департамента по развитию сервисов и цифрового контента Группы М.Видео-Эльдорадо