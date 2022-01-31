В 2021 году россияне покупали запчасти на 28% чаще

В 2021 году количество приобретённых автозапчастей среди российских автовладельцев выросло на 28%. Эта тенденция началась еще в 2020 году, и в 2021 году она сохранилась. Чаще всего россияне покупают автостекла, детали системы охлаждения, электрооборудование, детали кузова. Наименьшим спросом пользуются объявления авторазборов, в которых на продажу выставляется не конкретная запчасть, а набор запчастей с неисправного автомобиля — по сравнению с 2020 годом их продажи упали на 37%.

В 2021 году на рынке запчастей сохранились многие тенденции, характерные для 2020 года. Продолжает расти интерес к покупке автозапчастей. Если в 2020 году запчасти продавали на 25% чаще по сравнению с 2019 годом, то в 2021 году продажи выросли еще на 28%. Купить автозапчасти на Авито можно в среднем за 5 700 рублей, что дороже на 6% по сравнению с 2020 годом.

«Тенденция на переориентацию автолюбителей на рынок автомобилей с пробегом, начавшаяся в 2020 году, сохранилась и в 2021 году. Такая ситуация была вызвана несколькими причинами: пандемия, изменение финансового положения россиян, дефицит новых автомобилей у дилеров. Все это вызвало пристальный интерес к вторичному авторынку. Сложившаяся ситуация не может не влиять на рынок автозапчастей. Покупатели машин с пробегом, а также те автовладельцы, которые отказались от замены старого автомобиля на новый, вкладывают средства в ремонт. Это приводит к росту спроса на автозапчасти» Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито.

Какие запчасти покупают россияне

В 2021 году россияне стали чаще покупать стекла (+56%), детали системы охлаждения (+40%), электрооборудование (+36%), кузовные детали (+32%) и элементы салона (+27%). Автостекла покупали в среднем за 3 370 рублей, системы охлаждения обходились автовладельцам в среднем в 3 780 рублей, а электрооборудование можно было купить за 3 360 рублей. Кузовные детали и элементы салона в 2021 году продавались в среднем за 5 090 рублей и 4 410 рублей.

В абсолютном количестве автовладельцы больше всего покупали на сайте кузовные детали. На эту категорию приходится почти треть всех покупок в категории «Запчасти и аксессуары» (31%). Самый заметный рост продаж кузовных деталей в 2021 году отмечался в Красноярске (в 2,3 раза). Также популярностью среди автовладельцев пользуются автосвет (11% от общих продаж запчастей), электрооборудование (10%) и двигатели (9%).

Меньше всего продаются детали с разобранных автомобилей. Снижение интереса к этой категории отмечалось еще в 2020 году, и в 2021 году эта тенденция сохранилась — искать и покупать детали на авторазборе стали на 37% реже. Это характерно практически для всех крупных городов России. Пользователям удобнее искать на сайте конкретную модель запчасти и заказать, например, с Авито Доставкой, чем искать подходящую деталь на авторазборе.

Обратная тенденция наблюдается в Сочи, Ижевске и Тольятти — здесь продажи деталей неисправных машин выросли в 2,3 раза, на 60% и на 51% соответственно.

Топ категорий запчастей по росту продаж в 2021 году, Авито, вся Россия

Тип Рост продаж Средняя цена (руб) Изменение цены Стекла 56% 3 370 10% Система охлаждения 40% 3 780 11% Электрооборудование 36% 3 360 1% Кузов 32% 5 090 7% Салон 27% 4 410 -1% Рулевое управление 27% 5 590 9% Автосвет 25% 4 650 8% Тормозная система 24% 4 040 15% Подвеска 24% 4 010 10% Трансмиссия и привод 23% 11 020 11% Аккумуляторы 23% 4 170 9% Топливная и выхлопная системы 22% 5 070 8% Двигатель 18% 13 770 10% Запчасти для ТО 13% 3 100 10% Автомобиль на запчасти -37% 7 310 22%

Практически все категории запчастей в 2021 году показали рост цен. Не изменились цены на электрооборудование и элементы салона по сравнению с 2020 годом. Сильнее всего подорожали детали тормозной системы (+15%), системы охлаждения (+11%), а также трансмиссия и привод (+11%).