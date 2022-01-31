В 2021 году россияне покупали запчасти на 28% чаще
В 2021 году количество приобретённых автозапчастей среди российских автовладельцев выросло на 28%. Эта тенденция началась еще в 2020 году, и в 2021 году она сохранилась. Чаще всего россияне покупают автостекла, детали системы охлаждения, электрооборудование, детали кузова. Наименьшим спросом пользуются объявления авторазборов, в которых на продажу выставляется не конкретная запчасть, а набор запчастей с неисправного автомобиля — по сравнению с 2020 годом их продажи упали на 37%.
В 2021 году на рынке запчастей сохранились многие тенденции, характерные для 2020 года. Продолжает расти интерес к покупке автозапчастей. Если в 2020 году запчасти продавали на 25% чаще по сравнению с 2019 годом, то в 2021 году продажи выросли еще на 28%. Купить автозапчасти на Авито можно в среднем за 5 700 рублей, что дороже на 6% по сравнению с 2020 годом.
«Тенденция на переориентацию автолюбителей на рынок автомобилей с пробегом, начавшаяся в 2020 году, сохранилась и в 2021 году. Такая ситуация была вызвана несколькими причинами: пандемия, изменение финансового положения россиян, дефицит новых автомобилей у дилеров. Все это вызвало пристальный интерес к вторичному авторынку. Сложившаяся ситуация не может не влиять на рынок автозапчастей. Покупатели машин с пробегом, а также те автовладельцы, которые отказались от замены старого автомобиля на новый, вкладывают средства в ремонт. Это приводит к росту спроса на автозапчасти»
Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито.
Какие запчасти покупают россияне
В 2021 году россияне стали чаще покупать стекла (+56%), детали системы охлаждения (+40%), электрооборудование (+36%), кузовные детали (+32%) и элементы салона (+27%). Автостекла покупали в среднем за 3 370 рублей, системы охлаждения обходились автовладельцам в среднем в 3 780 рублей, а электрооборудование можно было купить за 3 360 рублей. Кузовные детали и элементы салона в 2021 году продавались в среднем за 5 090 рублей и 4 410 рублей.
В абсолютном количестве автовладельцы больше всего покупали на сайте кузовные детали. На эту категорию приходится почти треть всех покупок в категории «Запчасти и аксессуары» (31%). Самый заметный рост продаж кузовных деталей в 2021 году отмечался в Красноярске (в 2,3 раза). Также популярностью среди автовладельцев пользуются автосвет (11% от общих продаж запчастей), электрооборудование (10%) и двигатели (9%).
Меньше всего продаются детали с разобранных автомобилей. Снижение интереса к этой категории отмечалось еще в 2020 году, и в 2021 году эта тенденция сохранилась — искать и покупать детали на авторазборе стали на 37% реже. Это характерно практически для всех крупных городов России. Пользователям удобнее искать на сайте конкретную модель запчасти и заказать, например, с Авито Доставкой, чем искать подходящую деталь на авторазборе.
Обратная тенденция наблюдается в Сочи, Ижевске и Тольятти — здесь продажи деталей неисправных машин выросли в 2,3 раза, на 60% и на 51% соответственно.
Топ категорий запчастей по росту продаж в 2021 году, Авито, вся Россия
|
Тип
|
Рост продаж
|
Средняя цена (руб)
|
Изменение цены
|
Стекла
|
56%
|
3 370
|
10%
|
Система охлаждения
|
40%
|
3 780
|
11%
|
Электрооборудование
|
36%
|
3 360
|
1%
|
Кузов
|
32%
|
5 090
|
7%
|
Салон
|
27%
|
4 410
|
-1%
|
Рулевое управление
|
27%
|
5 590
|
9%
|
Автосвет
|
25%
|
4 650
|
8%
|
Тормозная система
|
24%
|
4 040
|
15%
|
Подвеска
|
24%
|
4 010
|
10%
|
Трансмиссия и привод
|
23%
|
11 020
|
11%
|
Аккумуляторы
|
23%
|
4 170
|
9%
|
Топливная и выхлопная системы
|
22%
|
5 070
|
8%
|
Двигатель
|
18%
|
13 770
|
10%
|
Запчасти для ТО
|
13%
|
3 100
|
10%
|
Автомобиль на запчасти
|
-37%
|
7 310
|
22%
Практически все категории запчастей в 2021 году показали рост цен. Не изменились цены на электрооборудование и элементы салона по сравнению с 2020 годом. Сильнее всего подорожали детали тормозной системы (+15%), системы охлаждения (+11%), а также трансмиссия и привод (+11%).
Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграм-канале - https://t.me/ecomfeed
Еcommerce-дайджест материалов за день.