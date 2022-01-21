В 2021 году россияне стали чаще приобретать смартфоны в рассрочку

Ситилинк проанализировал спрос на смартфоны в 2021 году. По итогам года продажи данной категории в Ситилинке выросли на 10% в количестве реализованных единиц по отношению к предыдущему году. 30% всех устройств приобретались покупателями в рассрочку. Также компания отмечает рост спроса на модели премиального сегмента.

Тройка лидеров среди брендов у ритейлера по продажам в штуках осталась неизменной — Xiaomi, Samsung, Apple. На четвертое место вышел Realme, сместив Honor (бренд занимал эту позицию в 2020 году). На пятом месте, также, как и в предыдущем году, находится ZTE. Топ-3 бренда по продажам в денежном выражении по данным компании составили Apple, Xiaomi, Samsung.

Топ-10 самых покупаемых смартфонов года по данным компании:

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco X3

Samsung Galaxy A02

Apple iPhone 11

Realme Narzo 30

Apple iPhone 12

Samsung Galaxy A12

Realme С11

«Острый дефицит комплектующих, перебои с производством сделали прошлый год не самым простым для производителей смартфонов. Это оказывало существенное влияние на рынок в целом и на продажи ритейлеров, в частности. При этом данная категория остается среди самых покупаемых в нашей сети. Среди трендов года — повышение интереса аудитории к премиальным смартфонам. Лидирующие позиции в данном сегменте сейчас занимают Apple и Samsung. Мы также заметили, что потребители чаще стали приобретать смартфоны в рассрочку. Это связано как с ростом премиального сегмента, так и с общим удорожанием данной техники из-за внешних факторов. Средняя стоимость смартфона выросла по итогам года на 16%». Олег Пчельников, директор по закупкам компании Ситилинк.

В 2021 году на рынке наблюдалось увеличение интереса к смартфонам премиального-сегмента. Так, ритейлер зафиксировал рост спроса на модели стоимостью выше 50 000 рублей на 35% в количестве реализованных единиц по отношению к предыдущему году. Среди премиального сегмента самыми покупаемыми моделями в сети стали Apple iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold 2, Apple iPhone 13 Pro.