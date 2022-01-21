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В 2021 году россияне стали чаще приобретать смартфоны в рассрочку

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Samsung
Samsung
Бытовая техника

Ситилинк проанализировал спрос на смартфоны в 2021 году. По итогам года продажи данной категории в Ситилинке выросли на 10% в количестве реализованных единиц по отношению к предыдущему году. 30% всех устройств приобретались покупателями в рассрочку. Также компания отмечает рост спроса на модели премиального сегмента.

Тройка лидеров среди брендов у ритейлера по продажам в штуках осталась неизменной — Xiaomi, Samsung, Apple. На четвертое место вышел Realme, сместив Honor (бренд занимал эту позицию в 2020 году). На пятом месте, также, как и в предыдущем году, находится ZTE. Топ-3 бренда по продажам в денежном выражении по данным компании составили Apple, Xiaomi, Samsung.

Топ-10 самых покупаемых смартфонов года по данным компании:

  • Xiaomi Redmi 9A
  • Xiaomi Redmi 9
  • Xiaomi Poco M3
  • Xiaomi Poco X3
  • Samsung Galaxy A02
  • Apple iPhone 11
  • Realme Narzo 30
  • Apple iPhone 12
  • Samsung Galaxy A12
  • Realme С11

«Острый дефицит комплектующих, перебои с производством сделали прошлый год не самым простым для производителей смартфонов. Это оказывало существенное влияние на рынок в целом и на продажи ритейлеров, в частности. При этом данная категория остается среди самых покупаемых в нашей сети. Среди трендов года — повышение интереса аудитории к премиальным смартфонам. Лидирующие позиции в данном сегменте сейчас занимают Apple и Samsung. Мы также заметили, что потребители чаще стали приобретать смартфоны в рассрочку. Это связано как с ростом премиального сегмента, так и с общим удорожанием данной техники из-за внешних факторов. Средняя стоимость смартфона выросла по итогам года на 16%».

 Олег Пчельников, директор по закупкам компании Ситилинк.

В 2021 году на рынке наблюдалось увеличение интереса к смартфонам премиального-сегмента. Так, ритейлер зафиксировал рост спроса на модели стоимостью выше 50 000 рублей на 35% в количестве реализованных единиц по отношению к предыдущему году. Среди премиального сегмента самыми покупаемыми моделями в сети стали Apple iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold 2, Apple iPhone 13 Pro.

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Компании и сервисы: Samsung, СИТИЛИНК, Xiaomi
Автор: Elvira
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