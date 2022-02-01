В 2021 году зумеры стали заказывать во VPROK.RU Перекресток на 50% чаще

Количество заказов продуктов и повседневных товаров от клиентов онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток в возрасте от 18 до 25 лет увеличилось в 2021 году на 50 % по сравнению с предыдущим периодом. Доля заказов для людей от 61 года до 80 лет выросла на 40% год к году. Совокупно онлайн-гипермаркет исполнил за год более 4,4 млн заказов в 82 регионах страны.

Самыми популярными товарами для доставки в 2021 году среди клиентов Vprok.ru Перекрёсток оказались питьевое молоко жирностью 3,5% (около 1,4 млн упаковок) и сахар-песок (более 1 млн упаковок). Самыми популярными консервами стали горошек и кукуруза (совокупно было доставлено более 1 млн штук), самой популярной крупой — рис (более 800 тысяч упаковок), а альтернативой популярной годом ранее гречке — макаронные изделия (более 2,5 млн упаковок). Среди непродовольственных заказов особой популярностью пользовались кофемашины, чайники и маникюрные принадлежности. Заботясь о своем здоровье, клиенты онлайн-гипермаркета в прошлом году старались сократить посещения общественных мест, в том числе и за счет переноса привычных «ритуалов», таких как поход за кофе или в салон, на дом.

Самым крупным единоразовым заказом в 2021 году стала покупка более 400 упаковок детской смеси. А самый активный клиент сервиса оформил за год более 460 разных заказов на сумму около 3 миллионов рублей. Всего же было доставлено 106 тонн товаров, а курьеры преодолели расстоянии более 8,5 млн километров.