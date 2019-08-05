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В «220 Вольт» появился робот с голосовым переводчиком с таджикского и узбекского

Ряды продавцов-консультантов в одном из магазинов федерального DIY-ретейлера «220 Вольт» пополнит робот Кувват.

Отличительная особенность состоит в том, что робот оснащен встроенным голосовым переводчиком с таджикского и узбекского.

Кувват воспринимает устную речь и синхронно отображает перевод на экране. Программное обеспечение также автоматически подбирает подходящие товары из каталога магазина. Именно робот-продавец помогает «живым» работникам общаться с потенциальными покупателями.

Помимо переводчика робот оборудован несколькими камерами. Первая распознает лица клиентов и формирует базу данных, в будущем Кувват будет приветствовать «знакомых» покупателей на их родном языке. Вторая нужна для того, чтобы беспрепятственно перемещаться по рабочей зоне.

В тестовом режиме Кувват курсирует по разным торговым точкам. Особая эффективность зафиксирована в районах новостроек, где новый сотрудник пользовался высоким спросом.

«За последний год поток трудовых мигрантов поставил новый рекорд. Больше всего в Россию едут из Армении, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Молдавии. Прибывающие не всегда в совершенстве владеют русским языком, так согласно нашему исследованию, до 10% клиентов не могут объясниться с продавцом. Именно это и подтолкнуло нас к идее оснастить робота переводчиком, включающим в себя языки ближнего зарубежья. Интенсивное развитие технологий позволяет усовершенствовать и упростить трудоемкие процессы во всех сферах, в том числе и в ретейле», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

Автор: Анна
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