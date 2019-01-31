В Accenture создали AR-приложение для шопоголиков

Компания Accenture разработала прототип приложения с дополненной реальностью Find CashBack, позволяющего аккумулировать информацию об акциях и скидках в магазинах, а также о возможном кэшбэке.

Прототип приложения создан в мастерской инноваций Liquid Studio Accenture. По задумке создателей, Find CashBack будет ориентироваться на метки в виде уже существующих объектов — такими маркерами для считывания дополненной реальности будут служить названия магазинов, бренды, лейблы и т.д.

Как объясняют создатели приложения в Liquid Studio, чтобы воспользоваться новинкой, пользователю смартфона достаточно будет скачать на свой телефон или планшет приложение и навести устройство на магазин или торговый центр. На экране устройства потенциальный покупатель получит всю информацию об акциях и скидках, предлагаемых торговой площадкой.

Кроме того, приложение упростит получение информации владельцам банковских карт. Не нужно будет заходить на сайты банков или платежных систем, чтобы уточнить список магазинов, где можно получить кэшбэк. Приложение само соберет и выдаст всю информацию. По мнению разработчиков, данная опция во многом нацелена на обладателей нескольких банковских карт.

В Liquid Studio Accenture поясняют, что следующий шаг в выводе Find CashBack на рынок — интеграция его в уже существующее приложение банка.

«Пока мы создали прототип приложения. В будущем его можно будет масштабировать на отдельные торговые точки, а также вычислять их по геолокации. То есть можно говорить о том, что приложение применимо для всех магазинов, в том числе и продуктовых», — рассказывает Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture.

По его словам, создание такого приложения — это, с одной стороны, улучшение пользовательского опыта. А с другой — маркетинговый инструмент для банков и платежных систем, которые смогут помочь клиентам чаще пользоваться выгодными предложениями, увеличивая поток транзакций у своих партнеров.