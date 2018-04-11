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В Альпах пропал глава сеть строительных магазинов OBI

В Альпах пропал Карл-Эриван Хауб, глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI.

Отмечается, что заядлого лыжника, 58-летнего Хауба последний раз видели на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. Он не выходит на связь с субботы, 7 апреля. Семья Хауба выделила «значительную сумму» на поиски, однако спасательная операция осложняется плохой видимостью и лавинной опасностью.

Tengelmann Group владеет 73 инвестициями с оборотом около 30 миллиардов евро и более 215 000 сотрудников. Карл-Эриван Хауб возглавляет ее с 2000 года.

В январе 2017 года в горном массиве Гран-Сассо возле городка Фариндола в итальянской области Абруццо после серии землетрясений сошла снежная лавина. Она накрыла отель Rigopiano, где находились 40 человек — персонал и туристы. Ее жертвами стали 29 человек.

Автор: igor-nazarov
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