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На AliExpress Tmall появилось 100 новых брендов и товары для животных

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Tom Farr
Tom Farr
Одежда

К крупнейшей распродаже 11 ноября AliExpress Tmall зарегистрировал на платформе более 100 новых брендов, включая российских производителей и запустил категорию товаров для животных, сообщает пресс-служба компании. Среди новых марок, которые впервые участвуют в распродаже 11/11 в России: Casio, Crocs, Tom Farr. Из российских брендов список пополнится Bossa Nova, Ecotex, Alatoys и др.

Запуск 100 брендов (они расширят ассортимент платформы больше чем на 10 000 товарных наименований) стал первым шагом к развитию дополнительного ассортимента: детских товаров, одежды, товаров для дома. Одной из крупнейших категорий маркетплейса в перспективе стать именно одежда — сейчас её доля существенно уступает электронике, на которую приходится более половины продаж AliExpress Tmall.

Одним из новых брендов, который открыл свой магазин на платформе стал шведский производитель часов Daniel Wellington. Пример DW — это отличная иллюстрация сотрудничества китайского е-кома и европейского бренда. После успешного взаимодействия в Китае, компания открывает представительство на российском Tmall, делая на этот канал отдельную ставку. Бренд сосредоточится на двух каналах дистрибуции: собственном онлайне и Tmall.

Свой магазин на платформе также открывает MyToys.ru — один из лидеров в продажах товаров для детей в России.

Ко Всемирному дню шоппинга AliExpress Tmall запустит новую категорию — продажу кормов для животных. Партнёром этого направления станет Nestle и их бренд Purina.

«Новые бренды и категории товаров — это приоритеты развития маркетплейса Tmall в России. Корма и товары для животных — одно из самых перспективных направлений в онлайне. На сегодняшний момент оно практически не охвачено. При этом Россия — лидер по количеству домашних животных в семьях, и при этом всего 6% их владельцев кормят питомцев промышленными кормами (для сравнения в Германии этот показатель превышает 90%)», — подчёркивает Дмитрий Селихов, директор по развитию маркетплейса Tmall в России.

Компании и сервисы: Tom Farr, Crocs
Автор: Анна
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