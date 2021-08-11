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В AliExpress выяснили, на что россияне потратят августовские выплаты

По данным AliExpress Россия, большинство россиян действительно планируют потратить выплаты от государства на подготовку детей к школе.

AliExpress Россия совместно с исследовательской компанией ResearchMe провели опрос, чтобы выяснить, на что россияне планируют потратить августовские выплаты от государства семьям с детьми школьного возраста. Большинство респондентов (57%) сообщили, что планируют потратить деньги на покупку товаров для школы, а 23% уже ранее потратили деньги на школьные принадлежности и рады возмещению затрат. При этом 10% семей планируют потратить или уже потратили эти деньги на другие расходы, не связанные со школой, 7% пока не определились, а 4% потратят на ежедневные нужды.

Интересно, что мнение мужчин и женщин солидарны почти во всех ответах, но есть небольшие различия. Женщин больше, чем мужчин среди тех, кто уже потратил августовские выплаты на покупку товаров для школы, а мужчины чаще женщин признавались, что потратили деньги на другие цели.

Чаще всего, выбирая другие цели, россияне планировали вложить полученные деньги в спорт (18%), медицинские услуги и лекарства (16%), погашение кредита и продукты питания (13%), развлечения (11%). Еще 9% сообщили, что передадут выплаты своим детям на карманные расходы, а 6% потратят на бензин.

Ранее аналитики AliExpress выяснили, что только 1% россиян в этом году не будут делать школьных покупок, так как все необходимое осталось с прошлого года. При этом четверть россиян (28%) планирует потратить на подготовку одного ребенка к школе от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 21% опрошенных выделит на учебные товары от 10 до 15 тысяч рублей, а 14% — до 5 тысяч рублей.

По данным AliExpress Россия, в июле 2021 года товары товары для школы и товары для спорта пользовались повышенным спросом. Россияне активно покупали на площадке канцелярские товары и школьные принадлежности (рост в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), тетради и записные книжки (рост в 1,6 раз), бумагу, а также картриджи и другие запчасти для принтеров (рост 4,9 раз).

По данным AliExpress Россия, базовый школьный комплект из товаров от локальных продавцов для девочек стоит в среднем 4,9 тысяч рублей. Для мальчиков средняя стоимость аналогичного комплекта выше — 6,6 тысяч рублей, при этом базовый набор вещей включает школьную форму (рубашка, блузка, жилет и юбка/брюки/колготки) и сменную обувь.

Среди товаров для спорта наибольшим спросом пользовалась спортивная одежда, одежда для фитнеса, товары для водного спорта и спортивные кроссовки. Спортивные товары россияне покупали в 1,4 раза чаще, чем прошлым летом.

В опросе приняли участие 574 человека из разных регионов России, в равном соотношении — родители первоклассников, учеников начальной, средней и старшей школы.

Автор: Анна
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