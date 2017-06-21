В API Яндекс.Директа появились цены для четырех позиций спецразмещения

Команда Яндекс.Директа сообщила о появлении в API данных о ценах для четырех позиций спецразмещения. В документации также произошли изменения — теперь в ней написано, что над результатами поиска могут показываться до четырех объявлений на декстопе и до трех на мобильных экранах.

Спецразмещение будет показываться в расширенном виде примерно для 2-3% запросов пользователей. Для большинства показов все остается по-старому, так что рекламодатели могут продолжить управлять ставками, как привыкли.

Дополнительное спецразмещение появилось в Яндекс.Директе в середине июня и показывается оно только для части коммерческих запросов — для тех, где больше всего высококачественных рекламных ответов. для тех, где больше всего высококачественных рекламных ответов. Эксперимент показал, что при таком подходе общая кликабельность спецразмещения растет на 17%, а метрики качества поиска не ухудшаются.

Иногда спецразмещение остается пустым — по-прежнему бывает, что ни один из рекламодателей не преодолел порог входа в блок. Порог входа в спецразмещение не зависит от наличия конкурентов. Чем выше прогнозируемый CTR и качество рекламного объявления, тем ниже порог входа.