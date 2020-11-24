В АШАН появились кассы полного самообслуживания

АШАН Ритейл Россия успешно протестировала и внедрила новый проект по кассам полного самообслуживания, чтобы сделать процесс покупок еще более комфортным. Так, в ноябре в пяти магазинах — АШАН Сити Реутов, АШАН Гагаринский, АШАН Белая Дача, АШАН Пролетарский и АШАН Сокольники — было установлено 48 новых касс. В ближайшее время новые кассы появятся также в гипермаркете АШАН Мытищи.

«Мы видим растущий интерес к бесконтактным способам оплаты — более 70% товарооборота составляет безналичный расчет. Сейчас как никогда наши покупатели выбирают быстроту, удобство и безопасность при оплате покупок, и мы предлагаем новые решения, следуя тенденциям в потребительском поведении», — сказала Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

Предварительно было проведено обучение для амбассадоров — менеджеров и руководителей первых шести магазинов-участников проекта. Во время обучения они ознакомились с функционированием касс, их особенностями и теперь полностью готовы обучать сотрудников работать с новым оборудованием и помогать клиентам. На новых кассах самообслуживания не будут приниматься наличные. Это сделает процесс покупки еще быстрее и безопаснее для клиентов, а также упростит внутренние процессы эксплуатации оборудования.