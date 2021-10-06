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В августе на российском рынке продано рекордное количество «умных» колонок

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок колонок с голосовым помощником. За 8 месяцев 2021 года продажи девайсов достигли порядка 550 тысяч штук, что больше в 2,7 раза, чем годом ранее. Только в августе оказалось продано рекордное количество колонок — около 90 тысяч штук (порядка 16% от годового объёма рынка), на что повлиял запуск основными игроками новинок стоимостью порядка 4 тыс. рублей (средний чек на рынке составляет около 7,5 тыс. рублей). Бестселлер — «Яндекс.Станция Лайт».

Российский рынок смарт-колонок продолжает ежегодно увеличиваться в несколько раз. Распространению категории способствует выход новинок и развитие возможностей ассистентов, тренд на голосовое общение, обустройство домов в пандемию и растущая популярность «умного» дома.

В текущем году пик спроса пришёлся на август, одним из драйверов стал выход новинок. Яндекс в июле представил линейку доступных продуктов под названием «Яндекс.Станция Лайт» в шести цветах. От Mail.ru Group, в дополнение к колонке «Капсула» с голосовым помощником Марусей, с конца июня в продаже появилась компактная «Капсула Мини».

В целом за весь год большая часть продаж «умных» колонок пришлась на устройства с голосовым помощником Алиса от Яндекса. Пользователям доступны девайсы как от компании-разработчика ассистента («Станция», «Станция Мини», «Станция Макс», «Станция Лайт»), так и брендов-партнёров (Link Portable и Link Music от JBL, XBOOM AI ThinQ WK7Y от LG, а также Prestigio SmartVoice и Smartmate).

«Рынок колонок с голосовым управлением стремительно растёт, и по денежному объёму в этом году уже превысил 4 миллиарда рублей. На данный момент на российском рынке доступно более десятка „умных“ колонок, а их стоимость варьируется от 4 до 20 тысяч рублей. Это уже не только девайс для развлечения и поиска информации. Компактный девайс также активно используется для удалённого управления „умным“ домом и „умной“ техникой (от телевизоров и кофеварок, до пылесосов и утюгов), или решения разных бытовых задач. Разобраться во всей экосистеме умной техники и протестировать лично гаджеты мы предлагаем в наших магазинах. Для этого вместе с партнёрами установили несколько десятков демонстрационных зон, где также консультанты окажут помощь и помогут совершить наиболее выгодную покупку с учётом персональных скидочных средств».

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Сухоруков

Автор: Анна
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