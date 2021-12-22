В центре Москвы открылась первая Студия ИКЕА

ИКЕА объявляет об открытии новой Студии в Москве в ТРЦ «Павелецкая Плаза». Новое пространство площадью 500 м2 расположилось на 1 этаже торгового центра и готово встретить первых гостей уже сегодня, с 10 до 22 часов.

В новой Студии представлены комплексные решения для дома с фокусом на обустройство кухонной и спальной зон. Посетители могут получить консультацию специалистов ИКЕА, воспользоваться услугой планирования и разработки дизайн-проекта, а также заказать любые предметы из интернет-магазина ИКЕА и оформить их доставку и сборку. Площадь новой Студии ИКЕА в ТРЦ «Павелецкая Плаза» ограничена, поэтому купить и забрать товары на месте не получится, а к оформлению возврата доступны только малогабаритные товары. При необходимости посетители Студии, включая корпоративных клиентов компании, могут оформить заявку на приобретение товаров в кредит.