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В центре Москвы открылась первая Студия ИКЕА

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IKEA
IKEA
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ИКЕА объявляет об открытии новой Студии в Москве в ТРЦ «Павелецкая Плаза». Новое пространство площадью 500 м2 расположилось на 1 этаже торгового центра и готово встретить первых гостей уже сегодня, с 10 до 22 часов.

В новой Студии представлены комплексные решения для дома с фокусом на обустройство кухонной и спальной зон. Посетители могут получить консультацию специалистов ИКЕА, воспользоваться услугой планирования и разработки дизайн-проекта, а также заказать любые предметы из интернет-магазина ИКЕА и оформить их доставку и сборку. Площадь новой Студии ИКЕА в ТРЦ «Павелецкая Плаза» ограничена, поэтому купить и забрать товары на месте не получится, а к оформлению возврата доступны только малогабаритные товары. При необходимости посетители Студии, включая корпоративных клиентов компании, могут оформить заявку на приобретение товаров в кредит.

«Еще осенью мы анонсировали открытие первой Студии ИКЕА в центре Москвы, а сегодня готовы принять первых посетителей. Благодаря удобному расположению Студии товары, сервисы и вдохновляющие идеи для дома ИКЕА стали более доступными для жителей города, что особенно актуально в период предновогодней суеты. Надеемся, что новая Студия в ТРЦ «Павелецкая Плаза» станет настоящим местом притяжения для тех, кто хочет изменить к лучшему жизнь дома»

Понтус Эрнтелл, Генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России.

Компании и сервисы: IKEA
Автор: Elvira
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