В «Черную Пятницу» покупатели Wildberries заказали товаров на сумму более 11 млрд рублей

За период распродажи с 21.11.2018 по 25.11.2018, интернет-магазин Wildberries обработал всего 2 160 000 заказов. Для сравнения, в прошлом году количество заказов составило 1 150 000 шт.

В 2017 году было заказано 3 700 000 товаров на сумму более, чем 5 млрд рублей. В этом году мы улучшили показали в 1.88 раз: на сумму более, чем 11 млрд рублей наши покупатели заказали 6 250 000 товаров.

В главный день распродажи, Черную Пятницу 23 ноября, покупатели заказали товаров более, чем на 3 млрд рублей. Это в 2.5 раза больше, чем в обычный день ноября. По статистике, в среднем сумма заказов на Wildberries в сутки в этом месяце составляет 1.3 млрд руб. Пик активности пришелся на конец дня с 20.00 до 00.00: в час наши покупатели совершали свыше 36 тыс заказов. За последний час сумма заказов составила рекордные 224 млн руб. Средняя сумма заказа по сравнению с прошлым годом не изменилась: составила более 5000 руб.

На мобильные приложения пришлось 50% от суммы заказов. 13% на мобильный сайт и 37% на основной сайт. В том году на акцию соотношение было другое: 35% с приложения, 54% с сайта и 11% с мобильного сайта.

52% денег принесла одежда, 27% обувь. Самой популярной категорией товаров, как и в прошлом году, стали платья.

По росту к прошлой ЧП абсолютный лидер среди категорий товаров — электроника (количество заказов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 7 раз).