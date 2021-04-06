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В Clubhouse появились денежные переводы

Социальная сеть Clubhouse добавила возможность пользователям отправлять деньги любимым авторам на платформе, об этом она сообщила в своем блоге. Компания назвала Clubhouse Payments «первой из многих функций, которые позволят авторам и модераторам получать деньги непосредственно на Clubhouse».

Для совершения платежа, пользователю нужно перейти в профиль человека, которому он хочет перевести деньги. Соответствующая кнопка появится, если адресат включил эту функцию. В Clubhouse утверждают, что 100% средств пойдет креатору. С отправителя возьмут «небольшую плату» за обслуживание, которая пойдет партнеру по обработке платежей Stripe.

Не так давно Пол Дэвисон, соучредитель Clubhouse, уточнил, что компания хочется сосредоточиться на прямой монетизации, а не рекламе, пишет Tech Crunch. Новая функция будет протестирована небольшой группой пользователей. Кто будет входить в эту группу компания не сообщила.

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Автор: Анна
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