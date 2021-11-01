В Delivery Club появилась возможность оставлять чаевые ресторанам

Крупнейший сервис доставки готовой еды в России Delivery Club добавил в своё приложение возможность оставить безналичные чаевые ресторанам. Пользователь может поддержать любимое заведение не только после заказа доставки или еды навынос, но и в любой другой момент — кнопка чаевых находится в карточке ресторана и доступна сразу после открытия приложения.

Ресторанам, ранее подключившимся к безналичным чаевым Delivery Club своих официантов (проект запущен в мае текущего года), дополнительные действия для появления аналогичной возможности в карточке заведения не потребуются — это произойдет автоматически. Другим ресторанам, желающим воспользоваться новой возможностью, нужно оставить заявку на подключение в приложении Vendor App, через которое они получают заказы.

Пользователю, чтобы оставить чаевые, нужно нажать кнопку «Поддержите ресторан» в карточке заведения и выбрать сумму (как из предложенных вариантов, так и ввести свою). Все средства рестораны смогут направить на поддержку бизнеса в период ограничений и другие цели. Комиссия за вывод средств составит составит 1 рубль с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5%.

«Заказы на доставку и навынос — главное, что мы можем сейчас дать ресторанам. Но помимо инструментов стимулирования спроса мы решили запустить и новую возможность поддержать заведения, которой смогут воспользоваться сами пользователи. Чаевые — важная часть заработка официантов. Мы хотим напомнить об этом всем, у кого есть любимые рестораны, и пожелать отрасли как можно скорее вернуться к нормальной жизни», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Напомним, ранее на период ограничений сервис запустил 30% скидку на заказы навынос по всей России, которую финансирует самостоятельно. Также для пользователей Delivery Club доступна возможность оплатить до 99% стоимости заказа навынос бонусами СберСпасибо.