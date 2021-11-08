В Delivery Club появился поиск еды по эмодзи

Сервис доставки готовой еды в России Delivery Club добавил в своё приложение возможность поиска еды по соответствующим эмодзи.

Чтобы найти нужное блюдо, пользователь может ввести в поисковую строку любой эмодзи, связанный с едой, и приложение покажет все доступные рестораны с этим блюдом в меню. Так, если ввести значок бургера, Delivery Club покажет все заведения, в меню которых есть бургеры или блюда, имеющие к ним отношение (например, сэндвичи).

Помимо поиска по ресторанам уже некоторым пользователям доступна опция поиска товаров по магазинам через эмодзи. Таким образом, к примеру, можно найти картофель, сыр и другие продукты.