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В Delivery Club появился поиск еды по эмодзи

Сервис доставки готовой еды в России Delivery Club добавил в своё приложение возможность поиска еды по соответствующим эмодзи.

Чтобы найти нужное блюдо, пользователь может ввести в поисковую строку любой эмодзи, связанный с едой, и приложение покажет все доступные рестораны с этим блюдом в меню. Так, если ввести значок бургера, Delivery Club покажет все заведения, в меню которых есть бургеры или блюда, имеющие к ним отношение (например, сэндвичи).

Помимо поиска по ресторанам уже некоторым пользователям доступна опция поиска товаров по магазинам через эмодзи. Таким образом, к примеру, можно найти картофель, сыр и другие продукты.

«Заказать нужные блюда и продукты в приложении Delivery Club стало еще проще. Только представьте: вам очень захотелось вкусный бургер, и вы — в прямом смысле „без лишних слов“ — заходите в приложение, не теряя ни минуты вводите в поисковую строку нужный эмодзи, в два клика выбираете бургер и ожидаете свой заказ. Мы уверены, что эту опцию также оценят наши молодые пользователи и иностранные гости, не знающие русского языка», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Автор: Анна
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