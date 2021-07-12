В День фотографа: самые популярные модели винтажных фотоаппаратов на Авито

12 июля в мире отмечается День фотографа. В этот день люди, причастные к миру фотографии, проводят различные фестивали и мастер-классы, посвященные данному виду искусства. К этому профессиональному празднику эксперты Авито сделали подборку винтажных фотоаппаратов, до сих пор пользующихся популярностью среди пользователей площадки.

На рынке фототехники существует огромный выбор новейших моделей для различных целей, на любой вкус и бюджет, однако даже сегодня винтажная техника остается востребованной как среди фотографов-любителей, так и профессионалов. В первом полугодии 2021 года спрос на пленочные фотоаппараты вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений о продаже пленочных фотоаппаратов на Авито увеличилось на 16%, а их средняя стоимость составила 1 200 рублей.

Знаменитые фотоаппараты Зенит, начавшие свою историю в далеком 1952 году, в этом году стали популярнее на 22% на Авито по всей России. При этом продавать их стали на 13% чаще, чем в прошлом году. В среднем такой пленочный фотоаппарат на сайте можно купить за 2 000 рублей.

Не менее известные «японцы» Nikon F, производившиеся в период с 1959 по 1973 год, в этом году стали искать на 12% чаще, а предложение на сайте увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за год значительно не изменилась, модель легендарной серии фотоаппаратов можно купить в среднем за 5 900 рублей.

Canon А-1, выпускавшийся японской компанией Canon на протяжении почти десятка лет — с 1978 по 1987 год, в этом году появлялся в объявлениях пользователей на 70% чаще, а спрос на модель вырос на 34%. Купить такой фотоаппарат можно в среднем за 14 500 рублей, что на 12% меньше, чем в 2020 году.

Фотоаппарат Hasselblad 500 без фокального затвора, заменивший более раннюю модель 1000F в 1957 году, может стать ценным экспонатом в коллекции фотолюбителя. В 2021 году он показал рост и спроса, и предложения на Авито в 2 раза. Это один из самых дорогих фотоаппаратов, выставленных на продажу на сайте — его стоимость составляет 110 000 рублей, при том, что с прошлого года цена снизилась почти на 40%.

«В огромном многообразии современных и высокотехнологичных моделей фототехники многие ценители фотоискусства до сих пор предпочитают выбирать old-school варианты. Фото, сделанные на пленку, значительно отличаются от цифровых, обладают особой эстетикой, поэтому винтажная фототехника не теряет популярности с годами. И несмотря на то, что наша площадка может предложить огромный выбор из б/у и новых вариантов современной техники, в этом году интересоваться пленочными моделями фотоаппаратов пользователи стали на 34% чаще» — говорит Павел Комаров, руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» в Авито.

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