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В Директе появилась реклама на главной странице Яндекса

В Директе появились медийные рекламные кампании, которые позволяют разместить баннер на главной странице Яндекса. Теперь рассказать о себе клиентам на yandex.ru можно даже с небольшим бюджетом: для короткого размещения достаточно нескольких десятков тысяч рублей.

Баннер на yandex.ru размещается по аукционной модели с оплатой за тысячу просмотров. Рекламодатели могут управлять ставками вручную или выбрать одну из автоматических стратегий, чтобы обеспечить как можно больше показов в рамках бюджета или максимальный охват. Также для медийных кампаний доступен детализированный геотаргетинг: рекламу можно показывать только людям, которые заходят на Яндекс из определённого города.

«Для многих российских пользователей интернет начинается именно с yandex.ru. Баннер здесь отлично решает классические задачи медийной рекламы: выделить продукт среди конкурентов, быстро рассказать о нём максимальному числу людей или справиться с сезонным спадом интереса», — говорит руководитель группы развития рекламных продуктов Яндекса Владимир Мосин.

Чтобы запустить кампанию на yandex.ru, достаточно подготовить баннер в соответствии с правилами. Разместить рекламу можно как на обычной, так и на мобильной версии yandex.ru. Наряду с медийными кампаниями на Яндексе, в Директе уже появились аукционы на видеорекламу и наружную цифровую рекламу.

Автор: Анна
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