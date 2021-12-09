В Директе появились данные по конверсиям в приложениях

Теперь возможно отследить действия пользователей после перехода с рекламы во всех каналах и настроить ретаргетинг по событиям в приложении.

Владельцам интернет- магазинов известен тот факт, что покупатели часто пользуются приложением вместо мобильной версии сайта. Теперь в Директе отражаются все события в вебе и приложениях, что помогает строить сквозные отчеты и анализировать все источники конверсий.

Полезные свойства приложения:

Благодаря дополнительным данным из приложения рекламные кампании получают больше сигналов для обучения алгоритмов машинного обучения. Как результат больше конверсий.

Данные по событиям в приложении можно использовать для оптимизации и ретаргетинга, в смарт-баннерах, динамических и текстово-графических объявлениях.

Возможно отследить эффект от рекламы во всех каналах.

Настроить ретаргетинг на тех, кто заходил в мобильное приложение.

Как настроить:

Интегрировать приложение с трекинговым SDK. Директ поддерживает самые популярные варианты — AppMetrica, Adjust и AppsFlyer.

Настроить отслеживание важных для вас событий, например, просмотра товара или услуги, добавления в корзину, удаления из нее или покупки и передачу данных по ним в Директ. Помимо ecommerce-событий, можно отслеживать и события, важные для других типов бизнеса. Например, заказ банковской карты, бронь отеля и другие.

При запуске рекламных кампаний важно использовать универсальные ссылки. Так пользователи, у которых установлено ваше приложение, сразу перейдут к нужному товару или в нужный раздел приложения. Если приложения нет, то они попадут на сайт.

Параметры ссылки позволят увидеть, что пользователь открыл приложение, купил товар или совершил другое важное действие после перехода по рекламе в Директе.Все целевые действия, совершённые в приложении, отразятся в Мастере отчетов.