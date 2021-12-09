+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

В Директе появились данные по конверсиям в приложениях

Смотрите в каталоге
AppMetrica
AppMetrica
Мобильная аналитика

Теперь возможно отследить действия пользователей после перехода с рекламы во всех каналах и настроить ретаргетинг по событиям в приложении.

Владельцам интернет- магазинов известен тот факт, что покупатели часто пользуются приложением вместо мобильной версии сайта. Теперь в Директе отражаются все события в вебе и приложениях, что помогает строить сквозные отчеты и анализировать все источники конверсий.

Полезные свойства приложения:

  • Благодаря дополнительным данным из приложения рекламные кампании получают больше сигналов для обучения алгоритмов машинного обучения. Как результат больше конверсий.
  • Данные по событиям в приложении можно использовать для оптимизации и ретаргетинга, в смарт-баннерах, динамических и текстово-графических объявлениях.
  • Возможно отследить эффект от рекламы во всех каналах. 
  • Настроить ретаргетинг на тех, кто заходил в мобильное приложение.

Как настроить:

  •  Интегрировать приложение с трекинговым SDK. Директ поддерживает самые популярные варианты — AppMetrica, Adjust  и AppsFlyer.
  • Настроить отслеживание важных для вас событий, например, просмотра товара или услуги, добавления в корзину, удаления из нее или покупки и передачу данных по ним в Директ. Помимо ecommerce-событий, можно отслеживать и события, важные для других типов бизнеса. Например, заказ банковской карты, бронь отеля и другие.

При запуске рекламных кампаний важно использовать универсальные ссылки. Так пользователи, у которых установлено ваше приложение, сразу перейдут к нужному товару или в нужный раздел приложения. Если приложения нет, то они попадут на сайт.

Параметры ссылки позволят увидеть, что пользователь открыл приложение, купил товар или совершил другое важное действие после перехода по рекламе в Директе.Все целевые действия, совершённые в приложении, отразятся в Мастере отчетов.

Компании и сервисы: AppMetrica, AppsFlyer, Adjust
Автор: Elvira
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 декабря / Комментарии
«Яндекс.Маркет» решил создать собственный бренд детских товаров Junion

«Яндекс.Маркет» решил создать собственный бренд детских товаров Junion

«Яндекс.Маркет» решил создать свою торговую марку детских товаров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса, сообщает Forbes. Маркетплейс подал заявку на регистрацию бренда Junion, утверждает пресс-служба.

далее →

10 декабря / Комментарии
Яндекс запустил поиск товаров на изображениях

Яндекс запустил поиск товаров на изображениях

В поиске по картинкам теперь можно узнать, где продаётся понравившаяся вещь. Сервис стал распознавать на изображениях товары с помощью компьютерного зрения и находить в интернете такие же или похожие.

далее →

9 декабря / Комментарии
Яндекс Маркет и Тинькофф запустили услугу рассрочки

Яндекс Маркет и Тинькофф запустили услугу рассрочки

Пользователи теперь могут оформить рассрочку для оплаты заказов на Яндекс.Маркете. Сервис запустил эту услугу совместно с Тинькофф.

далее →

9 декабря / Комментарии
myTarget добавила вводный слайд в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями

myTarget добавила вводный слайд в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями

Теперь рекламодатели myTarget из сферы электронной коммерции могут добавлять вводный слайд в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями. Инструмент работает с форматом «Динамическая карусель» и помогает привлекать покупателей на сайт магазина или в мобильное приложение.

далее →

9 декабря / Комментарии
AliExpress Россия начала сотрудничество с PIM Solutions

AliExpress Россия начала сотрудничество с PIM Solutions

AliExpress Россия и финтех-компания PIM Solutions объявили о начале совместной работы. В рамках собственной логистической платформы компания будет сотрудничать со всеми крупными службами доставки, которые подключены к агрегатору MetaShip — 5post, КСЕ, dpd, Boxberry, IML, Hermes и так далее.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!