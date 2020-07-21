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Аналитика RSS

В Директе появится бесплатная аналитика звонков по рекламным объявлениям

Клиенты Яндекс.Директа смогут получать аналитику по звонкам по разным рекламным кампаниям без дополнительной платы. Это произойдет благодаря появлению в Директе специального номера для учета звонков и сбора статистики. Новая возможность уже тестируется в рамках закрытой беты и до конца лета станет доступна для всех рекламодателей.

«Собирать аналитику по звонкам из рекламных объявлений можно уже сейчас — с помощью Яндекс.Телефонии или, например, сторонних коллтрекингов. Наше решение по аналитике звонков — простое и доступное. Оно ориентировано, прежде всего, на малый бизнес. Мы знаем, что для многих небольших компаний звонки — один из важнейших сигналов о том, что реклама работает. Чтобы реклама была максимально полезной и стоила своих денег, мы рекомендуем собирать статистику по звонкам и настраивать по ним оптимизацию в своих рекламных кампаниях», — говорит Мария Савицкая, руководитель Яндекс.Директа.

Яндекс. Директ продолжает развивать свою платформу для малого бизнеса. Ранее Яндекс уже начал тестировать оплату за конверсии, а совсем недавно в Директе появилась возможность добавлять разные номера телефонов для рекламных объявлений и собирать статистику по кликам на эти номера. Вместе с бесплатной аналитикой звонков реклама становится еще более прогнозируемой для рекламодателя.

Для того, чтобы начать собирать в Директе статистику по звонкам необходимо будет:

  1. Добавить в Директе организацию из Справочника и получить на нее права представителя или владельца.
  2. Далее при создании или редактировании своего объявления в Директе в настройках выбрать телефонный номер для сбора статистики, выданный Яндексом. Такой номер можно использовать в разных кампаниях и получать статистику по каждому объявлению.

Автор: Анна
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