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В Домодедово появился онлайн предзаказ на товары из duty free

Московский аэропорт Домодедово сообщает о запуске услуги предзаказа товаров из магазина Heinemann Duty Free.

Воспользоваться услугой можно на сайте  Heinemann Duty Free  или с помощью приложения MyDutyFree. В режиме онлайн пользователи смогут ознакомиться с ассортиментом, ценами, выбрать товары и оформить предварительный заказ. Забрать товар можно в день вылета после прохождения паспортного контроля.

Пользователи, оформившие предзаказ, обслуживаются вне очереди. Кроме того, они получают скидку в размере 7%  на свою покупку. Оплата производится в рублях, евро, долларах США и фунтах стерлингов. Пункт выдачи заказов находится в магазине Heinemann Duty Free, расположенном на втором этаже в зоне международных вылетов, сектор «А».

«Переход к интерактивному обслуживанию – это норма в современной розничной торговле, и мы рады, что покупки в duty free, ставшие одним из важных атрибутов международных перелетов, теперь доступны нашим пассажирам в режиме онлайн. Мы стремимся создавать доступный качественный сервис для гостей аэропорта Домодедово, чтобы сделать пребывание в аэропорту комфортным», — сказал Владимир Бурденко, директор по неавиационному маркетингу Московского аэропорта Домодедово.

«Мы идем навстречу нашим покупателям и стараемся сделать их путь к нам максимально удобным. Во время поездки у пассажиров много других забот, поэтому мы предлагаем сделать свой выбор не торопясь – дома через сайт или по пути в аэропорт с помощью смартфона. Heinemann предлагает действительно выгодные цены, поэтому мы решили предоставить покупателю возможность сравнить их и быть уверенными в своем выборе. Кроме того, вам больше не нужно запоминать, что вас просили привезти друзья и родные – они могут добавить желаемые товары к вам в корзину самостоятельно. Быть удобными для покупателя – одна из наших важнейших задач», — комментирует новый сервис Сергей Говорушко, генеральный директор ООО «Трэвел Ритейл Домодедово» (Gebr. Heinemann Russia).

Напомним, что в январе 2017 года в пассажирском терминале Московского аэропорта Домодедово  для граждан России открылся сервис по возврату НДС с приобретенных за рубежом товаров. Возмещение можно получить в кассах Дом-Банка при предъявлении TAX FREE форм и чеков. Страны, в которых возможно совершать покупки по системе Premier TAX FREE и Worldwide TAX FREE: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Автор: Анна
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