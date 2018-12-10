В Дубае появился первый в мире плавающий супермаркет

В Дубае появился первый в мире супермаркет на воде, магазин плавает по морю на трех пляжах города-эмирата. Об этом сообщает издание «Arabian Business».

Супермаркет «Aqua Pod» сможет обслуживать тех, кто плавает на яхтах, гидроциклах и другом водном транспорте. Магазин работает шесть дней в неделю с 10 утра до 6 вечера, тем не менее, часы работы могут меняться в зависимости от погодных условий. В его ассортименте 300 товаров, которые были отобраны согласно потребностям отдыхающих на пляже.





Пассажиры яхт и небольших водных транспортных средств могут подплывать к магазину на воде, делать заказ, оплачивать его и получать товары на месте. Пассажиры крупных судов смогут заказывать доставку товаров по телефону.

Идея плавучего супермаркета была вдохновлена передвижными фургончиками с едой, пользующимися большим спросом в туристических зонах.