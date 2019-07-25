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В Екатеринбурге появился новый вид доставки заказов

В Екатеринбурге появилась «первая конная доставка шахмат». Интернет-магазин продаёт их комплектами и на развес — на тот случай, если некоторые фигуры из домашней коллекции клиент потерял. Стандартный набор стоит 499 рублей, для веганов (без Коня и Слона) — 399 рублей, на развес — по 10 рублей одна фигура.

Официально сервис заработает с 25 июля. В тестовом режиме DeliveryChess доставляет шахматы уже неделю.

Как написано на сайте организации, в «парке» DeliveryChess — 10 лошадей и пять курьеров, которые доставят настольную игру в любой район за полчаса. В службе доставки шахмат утверждают, что каждая лошадь в городе работает не больше полутора часов. Животных по очереди доставляют в Екатеринбург коневозкой из конюшни в районе Березовского.

Если в течение месяца количество заказов сохранится на прежнем уровне, сервис окупится, говорит директор. Он заявил, что в ближайшую неделю шахматы получат лидеры мнений — это подарок от организаторов турнира по шахматам Eurasia Open, который начнется в Екатеринбурге 30 июля и генеральным партнером которого является «СКБ-Контур». При этом в DeliveryChess отрицают, что доставка — это рекламная кампания турнира.

Автор: Анна
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