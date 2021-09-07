В Екатеринбурге появится большой склад ВсеИнструменты.ру

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру открывает в Екатеринбурге новый склад на 12 000 квадратных метров. Новый объект позволит сократить до одного дня сроки доставки по УФО большинства товаров маркетплейса. Полноценно склад заработает 8 сентября, но с 22 августа уже можно воспользоваться доставкой и самовывозом с нового склада.

«До сегодняшнего дня в Екатеринбурге работали две площадки в формате магазина-склада. Однако их мощностей не хватало для удовлетворения всего спроса в регионе. Основной поток поставок шел через центральный склад в Москве, что значительно увеличивало сроки получения товара. Мы узнали у наших клиентов уральского и сибирского регионов их самые распространенные запросы — расширение ассортимента, увеличение количества пунктов выдачи и уменьшение сроков доставки. Поэтому сейчас открываем новый склад и увеличиваем количество товаров», — рассказал Территориальный операционный менеджер по УФО Максим Бондаренко.

За счет открытия нового склада сроки доставки в ближайшей перспективе сократятся до одного дня для покупателей Уральского федерального округа и до трёх дней — для Сибирского федерального округа.

Компания также планирует до конца года увеличить ассортимент доступных товаров в регионе в два раза — до 25 000 единиц. В топ самых популярных категорий по УФО входят электроинструменты, садовая техника, климатическое оборудование и ручной инструмент. Кроме большого склада в ближайшее время в Екатеринбурге появятся восемь торговых точек.

«Новый склад в Екатеринбурге, по нашим прогнозам, также ускорит выход на наш маркетплейс местных поставщиков. Специалисты ВсеИнструменты.ру видят большой потенциал в производителях Тюменской и Челябинской областей, которые смогут наладить прямые поставки через ВсеИнструменты.ру», — добавил Максим Бондаренко.

В планах компании подключить к логистической цепи Сибирский федеральный округ. Новый объект в Екатеринбурге позволит подключить Сибирь через действующий склад в Новосибирске для сокращения времени перевозок.