В Fix Price появятся компактные постаматы для доставки онлайн-заказов

Сеть магазинов Fix Price, группа QIWI и логистический оператор PickPoint запускают проект по созданию сети компактных постаматов для доставки онлайн-заказов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компаний.

«Мы планируем провести пилотный проект по установке компактных постаматов в первой сотне магазинов FixPrice, которых в общей сложности более 2000 в 64 субъектах России. До конца года мы оценим эффективность проекта и будем принимать решение о его дальнейшем развитии», - рассказывает представитель сети магазинов Fix Price Артур Карташьян. За второе полугодие 2016 года установлено более чем 50 компактных постаматов. Параллельно ведется подбор магазинов бренда Fix Price с торговой зоной, которая позволит разместить терминалы без потери удобства для покупателей.

Компактные постаматы управляются при помощи интерфейса QIWI Терминала и рассчитаны на небольшое пространство. Все операционно-логистические взаимодействия ведет PickPoint. У интернет-магазинов – партнеров PickPoint, сеть компактных постаматов появляется автоматически как новые точки для выдачи заказов.

«Наш совместный проект - это правильный формат синергии компаний, в которой есть широкий территориальный охват, высокие технологии и востребованные услуги. Мы обеспечиваем покупателю удобство нескольких сервисов на стыке офлайн-ритейла, электронной коммерции и логистики в одной точке в непосредственной близости от дома», - комментирует директор по развитию постоматных решений группы QIWI Алексей Рассказов.

Международный опыт показывает, что дополнительные сервисы генерируют новый трафик для торговых точек, что важно в условиях пониженной покупательской активности. Стратегия продаж Fix Price «товары для дома по низким ценам» особенно актуальна для покупателей AliExpress, которые составляют существенную долю пользователей постаматов. С другой стороны, политика территориального расположения магазинов сети Fix Price обеспечивает шаговую доступность и удобное нахождение точки выдачи для онлайн-покупателей.