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В гипермаркетах «Ленты» откроются аптеки сети «Алоэ»

Торговая сеть «Лента» сообщает об открытии в гипермаркетах торговой сети более 165 аптек «Алоэ». До конца года федеральная аптечная сеть «Алоэ» (холдинг БСС) откроет более 165 аптек в гипермаркетах торговой сети «Лента».

Первые аптеки появятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в третьем квартале 2021 года. В дальнейшем проект охватит 85 городов присутствия «Ленты». Аптеки «Алоэ» площадью от 15 до 110 квадратных метров будут расположены в прикассовых зонах гипермаркетов «Лента».

Благодаря сотрудничеству сетей посетителям магазинов будет доступен широкий ассортимент лекарственных препаратов. Они смогут купить акционные товары, воспользоваться специальными скидками и возможностью заказать необходимые лекарства. Все аптеки будут работать в формате точек выдачи интернет-заказов.

Федеральная аптечная сеть «Алоэ» ведет свою историю с 2014 года и насчитывает сегодня более 300 аптек. Аптеки «Алоэ» представлены в десятках городов по всей России.

Автор: Анна
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