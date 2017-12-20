+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

В голосовом помощнике «Алиса» появились чат-боты для компаний

Создатели голосового помощника «Алиса» разрешили сторонним разработчикам создавать для него новые команды-навыки.

Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит компаниям разработать собственного чат-бота или связать «Алису» со своим сервисом. Например, ресторан или цветочный магазин могут придумать команды для заказа еды или букетов.

В частности, сервис уже тестирует сеть пиццерий «Папа Джонс». Для заказа необходимо лишь назвать «Алисе» вид пиццы, количество, адрес и время доставки, после чего будет оформлен заказ. Общение с «Алисой» позволит сократить время оформления заказа и привлечёт к сети внимание молодых пользователей смартфонов, надеются в компании.

Созданные энтузиастами команды сперва появятся в бета-версии поискового приложения «Яндекс» для Android. После бета-тестирования разработчики смогут перенести навыки в основную версию «Алисы». В настоящий момент подключение к «Алисе» бесплатно. При этом, в «Яндексе» отметили, что могут ввести за это плату.

Аналогичные платформы существуют для голосовых помощников Apple и Google, но они работают с большими ограничениями.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

5 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет наградил лучшие стартапы для ритейла

Яндекс.Маркет наградил лучшие стартапы для ритейла

В Москве прошел финал конкурса технологических проектов «Новый ритейл». Эксперты Яндекс.Маркета, Сбербанка, Samsung, VISA, Сколково, GoTech и других компаний 3 дня работали вместе с финалистами, чтобы проверить на прочность их технологии и бизнес-модели, «прокачать» продукты и стратегию работы с заказчиками.

далее →

2 февраля / Комментарии
Яндекс.Маркет ищет технологии для ритейла будущего

Яндекс.Маркет ищет технологии для ритейла будущего

Яндекс.Маркет и GoTech объявляют конкурс технологических проектов «Новый ритейл». Победители конкурса получат денежные призы и возможность запустить пилотный проект с Яндекс.Маркетом. Принять участие в конкурсе могут разработчики, которые создают инновационные продукты и сервисы для ритейла — например, в области логистики, самообслуживания, визуального поиска и в других областях.

далее →

22 января / Комментарии
Walmart запатентовал новую 3D технологию онлайн-покупок

Walmart запатентовал новую 3D технологию онлайн-покупок

Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart планирует запатентовать новую 3D технологию покупки товаров в интернете. Новый патент от сети позволит покупателям просматривать реальные изображения товаров в формате 3D, а не обычные стоковые фотографии перед покупкой в сети.

далее →

17 января / Комментарии
В поиске Яндекса появился чат с интернет-магазинами

В поиске Яндекса появился чат с интернет-магазинами

Сразу несколько агентств интернет-маркетинга обратили внимание, что в сниппетах некоторых интернет-магазинов на странице поисковой выдачи появилась новая опция — кнопка чата с продавцом-консультантом.

далее →

20 декабря 2017 / Комментарии
Samsung и Яндекс.Маркет объявляют о партнерстве

Samsung и Яндекс.Маркет объявляют о партнерстве

Компания Samsung выбрала Яндекс.Маркет – одного из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России - в качестве партнера по развитию функционала интеллектуального помощника Bixby. Яндекс.Маркет станет основной платформой поиска товаров с помощью Камеры Bixby.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!