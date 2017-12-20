В голосовом помощнике «Алиса» появились чат-боты для компаний

Создатели голосового помощника «Алиса» разрешили сторонним разработчикам создавать для него новые команды-навыки.

Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит компаниям разработать собственного чат-бота или связать «Алису» со своим сервисом. Например, ресторан или цветочный магазин могут придумать команды для заказа еды или букетов.

В частности, сервис уже тестирует сеть пиццерий «Папа Джонс». Для заказа необходимо лишь назвать «Алисе» вид пиццы, количество, адрес и время доставки, после чего будет оформлен заказ. Общение с «Алисой» позволит сократить время оформления заказа и привлечёт к сети внимание молодых пользователей смартфонов, надеются в компании.

Созданные энтузиастами команды сперва появятся в бета-версии поискового приложения «Яндекс» для Android. После бета-тестирования разработчики смогут перенести навыки в основную версию «Алисы». В настоящий момент подключение к «Алисе» бесплатно. При этом, в «Яндексе» отметили, что могут ввести за это плату.

Аналогичные платформы существуют для голосовых помощников Apple и Google, но они работают с большими ограничениями.