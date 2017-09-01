В Google AdWords появилась новая метрика для товарных объявлений

В Google AdWords сообщили о добавлении новой метрики для кампаний, говорится в блоге Google Inside Adwords.

Метрика «Процент полученных показов на верхней позиции» отображает долю показов товарных объявлений на наиболее заметном месте на странице. Метрика рассчитывается исходя из фактического количества показов на верхней позиции и числа доступных показов.

Показатель помогает оценить, как сделать заметнее объявления в случае увеличения ставки и бюджета. Он доступен на уровне кампаний, групп объявлений и групп товаров.

Отметим, что в Google также добавили новый раздел «Диагностика» — в нем можно найти сводку ошибок той или иной рекламной кампании.