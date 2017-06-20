В Google AdWords появилась опция отслеживания конверсий-звонков для российских пользователей

В Google AdWords появилась возможность отслеживания конверсий-звонков для российских пользователей, об этом сообщил представитель компании Юрий Берченко на конференции Think with Google.

Теперь, используя номера Google для переадресации, рекламодатели смогут узнать, какие звонки и какой длительности привели к конверсии. Они также смогут анализировать коды звонков для понимания региональной структуры аудитории.

По данным Google, до 90% мобильных конверсий случаются в ходе телефонного звонка. Поэтому очень важно наличие в компании call-центра. В свою очередь добавление расширений вызова позволяет увеличить кликабельность объявлений на 25%.

Прямая трансляция с конференции Google Think Performance 2017