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Аналитика RSS

В Google Analytics 4 появилось моделирование конверсий

В Google Analytics 4 появилась возможность моделирования конверсий, опция поможет рекламодателям отслеживать путь пользователя к покупке. Это обновление восполнит данные, ставшие недоступными в связи с отменой сторонних cookie, внедрением ATT и другими изменениями, говорится в справке Google Analytics 4.

Теперь Google с помощью машинного обучения ищет тенденции между конверсиями, которые наблюдались напрямую, и конверсиями, которые не наблюдались. Например, если конверсии, совершенные в одном браузере, аналогичны конверсиям без атрибуции в другом браузере, модель машинного обучения спрогнозирует общую атрибуцию. Обновление заработало в конце июля 2021 года.

Смоделированные конверсии доступны в отчетах о событиях, конверсиях и атрибуции, а также в исследованиях, в которых рекламодатель устанавливает параметры с привязкой к событиям.

Автор: Анна
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