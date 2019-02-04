В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать гражданам продукты за день до того, как у них закончится срок годности. Такое предложение внёс член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Вострецова, во всем мире просроченные продукты раздают людям просто так, и такую практику нужно вводить и в России. Он отметил, что подобные акции будут полезны не только малоимущим, но и самим торговым сетям.

«Формально торговые сети должны от этой продукции избавляться, утилизировать ее. Это же деньги. А так они выигрывают от того, что ее раздают. Кроме того, для них это серьезная социальная реклама», — пояснил депутат.

Магазины надо стимулировать раздавать продукты, чтобы они не переклеивали наклейки со сроками годности. Например, если они будут раздавать продукты постоянно, государство должно их за это поощрять налоговыми льготами, считает Востриков. Вместе с тем он призвал усилить контроль за качеством продуктов в торговых сетях и ужесточить ответственность за мошеннические действия с ценниками на продуктах.