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В группу компаний Бета ПРО вошла курьерская служба TopDelivery

8 ноября 2019 года курьерская служба TopDelivery присоединилась к группе компаний Бета ПРО, тем самым создав альянс фулфилмента и последней мили.

Совместное партнерство позволит масштабировать профессиональные компетенции в сферах доставки и фулфилмента, оптимизировав бизнес-процессы и сделав их мобильнее.

В потенциале объединение поспособствует разработке пакетного решения для игроков рынка e-commerce с единой точкой входа и передачей на аутсорсинг всего комплекса логистических услуг: хранение, комплектация, упаковка и доставка товаров до конечного покупателя курьером или в пункт выдачи. При этом прозрачное партнерство позволит контролировать соблюдение тайм-лайнов и сохранности на каждом этапе жизненного цикла заказа, а также предложить клиентам лучшие условия.

В периметре сделки TopDelivery остаётся обособленной юридической структурой. Состав Топ-менеджмента компании сохраняется без изменений во главе с Генеральным директором Глебом Никулиным, который сохранил свою долю в компании, и недавно назначенным Исполнительным директором Алексеем Прыгиным, который осуществляет руководство операционным, логистическим и коммерческим блоками компании.

Генеральный директор Бета ПРО Александр Антонов отметил: «Это важное стратегическое решение в векторах развития обеих компаний. Сделка осуществилась по прошествии всестороннего аудита, поэтому это целенаправленное и взвешенное решение, логичное продолжение череды модернизаций внутри компании. Нам не хватало управляемого звена „последней мили“. TopDelivery позволит нам увеличить региональную доступность для клиентов, гарантировать соблюдение сроков доставки и четкие процедуры возврата наложенных платежей».

«При высокой динамике развития компании мы получаем быстрые возможности для усиления своей инфраструктуры. В настоящее время в процессе запуска второй сортировочный центр TopDelivery на площадке Бета ПРО в Московской области в PNK логопарк Валищево, что говорит о нашей готовности к предстоящему высокому сезону и резкому скачку объемов. Совмещенная логистическая площадка позволит клиентам Бета ПРО сократить срок доставки на 1 день через TopDelivery, что станет конкурентным преимуществом среди фулфилмент-операторов.» — комментирует Генеральный директор TopDelivery Глеб Никулин.

«Покупка фулфилмент-игроком курьерской компании позволит клиентам компании получить „сквозной сервис“ хранения и доставки товаров, а самому оператору получать больше выручки и прибыли на одном клиенте.

TopDelivery не самый крупный игрок на рынке, однако, с учетом объемов Бета ПРО — это хорошая платформа для развития последней мили объединенного сервиса. С учетом существенного тренда на интеграцию и желание клиентов получить „одно окно“ решения задачи, покупка TopDelivery разумный и своевременный шаг. Сложность, которая предстоит обеим компаниям — интеграция бизнесов в условиях постоянного роста и ужесточающихся требований рынка.» — заметил Партнёр компании DataInsight Фёдор Вирин.

«В последние несколько лет на рынке e-commerce прослеживается тренд на слияния и объединения сервисных компаний. Сделка между TopDelivery и Бета ПРО выглядит перспективно с точки зрения бизнеса двух компаний. Объединение фулфилмента и последней мили в том числе позволит предложить рынку единый продукт для интернет-магазинов.

Курьерская служба TopDelivery в этом году стала новым доставщиком посылок интернет-магазина myToys. Данная сделка носит для нас положительный эффект, так как объединение с крупнейшим фулфилмент-оператором России придаёт дополнительную финансовую, инфраструктурную и операционную устойчивость TopDelivery» — прокомментировал Генеральный директор myToys Станислав Александрович Лохнев.

«Мы сотрудничаем с множеством интернет магазинов, понимая их логистические „боли“. Одна из них — это не всегда ровная стыковка между фулфилмент оператором и „последней милей“. Объединение двух компаний дает интернет-магазинам возможность получить комплекс услуг по логиcтике практически „под ключ“ с контролем качества в одном окне, что очень удобно.» — заметила Генеральный директор PimPay Ольга Сатановская.

Автор: Анна
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