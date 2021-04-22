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В I квартале 2021 года СберМаркет вырос в 6,5 раз

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет, входящий в экосистему Сбера, раскрыл результаты деятельности компании в I квартале 2021 года. Оборот компании в I квартале 2021 года вырос в 6,5 раз по сравнению с I кварталом 2020 года, до 9,978 млрд рублей.

Количество доставленных заказов увеличилось почти в 10 раз и превысило 3,446 млн — каждый месяц СберМаркет доставляет клиентам более 1 миллиона заказов.

Расширение географического охвата и сотрудничество с ретейлерами

Одна из стратегических целей СберМаркета — создать технологическую платформу, которая будет помогать клиентам заказывать продукты из любимых магазинов, а ретейлерам — развивать онлайн-продажи. В I квартале 2021 года СберМаркет расширил географическое присутствие до 150 городов, в январе запустив доставку из О’КЕЙ в Сочи. Кроме этого, новыми партнёрами СберМаркета стали популярные ретейлеры — Fix Price в Москве и PRISMA в Санкт-Петербурге

В 2021 году СберМаркет работает над сокращением времени доставки заказов. Так, в начале года большая часть non-food ретейлеров была переведена на модель быстрой доставки заказов. В результате время быстрой доставки заказов из непродуктовых ретейлеров теперь составляет от 20-30 минут.

СберМаркет продолжает работать и над качеством сервиса — в марте средняя оценка за заказ достигла рекордных 4,9 баллов из 5.

Развитие рекламной платформы

В первом квартале прошлого года СберМаркет объявил о запуске собственной рекламной платформы для FMCG-брендов — Brand Solutions. Результаты нового направления показывают, что продукт уже востребован многими рекламодателями — сейчас в портфеле клиентов сервиса 160 брендов. Среди них как крупные интернациональные компании, так и локальные российские бренды. Доля оборота Brand Solutions в общем обороте компании составила 1,3% по итогам марта.

СберМаркет для B2B

Кроме B2C-направления для обычных клиентов, СберМаркет также развивает направление для B2B. Оно занимается доставкой продуктов и товаров для компаний, товаров для офисов и сертификатов для сотрудников бизнеса. В I квартале 2021 года продажи этого направления выросли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество новых клиентов увеличилось на 5600 компаний. Доля B2B-направления в общем обороте СберМаркета составила 5%.

«Основной фокус СберМаркета в 2021 году — создание лучшего сервиса и продукта для наших клиентов. Мы фокусируемся на сокращении времени доставки заказ и улучшении пользовательского опыта. В первом квартале мы продолжили развивать быструю доставку в Москве, подключив ВкусВилл, Азбуку Вкуса, Мираторг и Бетховен. СберМаркет продолжает расширять сотрудничество и синергию с экосистемой Сбера, что позволяет находить новые возможности для роста. К примеру, среди наших клиентов растёт аудитория подписчиков СберПрайм, пользующихся доставкой продуктов».

Асана Курмангужина, СЕО СберМаркета

Автор: Анна
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