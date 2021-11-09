В ИКЕА появились Магазины экопривычек

Сеть магазинов ИКЕА в России открывает специальные тематические экозоны — Магазины экопривычек. Доступные по цене экорешения бренда теперь собраны в одном месте. Это упростит выбор покупателей и напомнит им о важности экономии электроэнергии и воды, использования многоразовых товаров, а также сокращения отходов и продления жизни предметов.

В новом пространстве будут представлены экотовары и решения ИКЕА, которые призваны вдохновить посетителей на осознанное потребление. Ассортимент магазина экопривычек будет обновляться несколько раз в год, чтобы привлечь внимание посетителей к различным категориям экологичных товаров.

На первом этапе в инициативе приняли участие 7 магазинов ИКЕА: в Москве — ИКЕА Химки, в Санкт-Петербурге — ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас, а также магазины ИКЕА в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске. В Студиях и остальных магазинах ИКЕА Сити можно будет найти соответствующие тематические островки.