В Instagram появились новые инструменты для ритейлеров

Instagram запустил функцию, позволяющую изучать информацию о товарах через Stories брендов и запустил персонализированный канал с рекомендациями для шопинга в разделе «Поиск и интересное». Обновление станет доступно для пользователей всех стран в течение ближайших недель.

Возможность делать покупки через Stories в тестовом режиме появилась в июне, сегодня Instagram запускает ее по всему миру.

Просматривая товары в Stories брендов, можно нажать на специальный стикер и получить дополнительную информацию.

Также новый канал в поисковом окне позволит пользователю купить товары у компаний, на которые он подписан, или получить рекомендации от других брендов.

По данным Instagram, сегодня более 90 млн аккаунтов в месяц используют инструмент Shopping Tags, который позволяет продавцам отмечать товары на фотографиях.

Бренды теперь могут выкладывать в Stories стикеры с подробным описанием товара. Кроме того, в раздел «Поиск и интересное» добавили персонализированный канал для шопинга. Здесь можно посмотреть и купить товары у брендов, на которые подписан пользователь. Там же появятся рекомендации от других магазинов.