В интернет-магазине E96.ru введена процедура наблюдения

В интернет-магазине E96.ru ввели процедуру наблюдения, сообщает «Екатеринбург онлайн». Поводом стал долг 27,2 миллиона рублей.

«Финансовые требования Росевробанка к E96.ru признали обоснованными. В отношении интернет-магазина введена процедура наблюдения до 24 декабря 2018 года», комментирует пресс-служба Арбитражного суда.

По сути, это первый шаг к банкротству. Теперь у сторон есть время, чтобы договориться о погашении долга и подписать мировое соглашение. Если это не случится, то уже в декабре Арбитражный суд признает E96.ru банкротом.

«Процедура наблюдения юридически ничего не меняет. Это заседание было давно назначено, теперь оно состоялось, и принято решение. Я пока не могу комментировать наши дальнейшие планы, а также ситуацию с поиском инвестора. Делаем всё, что возможно», сообщил совладелец E96.ru Борис Лепинских.

Долг перед Росевробанком составляет 27,2 миллиона рублей. Ранее процедуру наблюдения ввели в компании «Линия тока», которая была поручителем по этому кредиту, да к тому же является совладельцем интернет-магазина.

В феврале стало известно, что интернет-магазин временно приостановил прием заказов. А в конце марта в письме своим сотрудникам Борис Лепинских сообщил о фактическом закрытии интернет-магазина. Впрочем, сайт по-прежнему работает.