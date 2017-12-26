В интернет-магазине «Связного» появились украшения PANDORA

Ритейлер «Связной» представил в ассортименте своего интернет-магазина браслеты, подвески-шармы, колье, серьги и кольца ювелирного бренда PANDORA. Общее количество товарных позиций в онлайн-канале компании выросло более чем на 1000 единиц и теперь составляет 23 000 SKU.

Приобрести ювелирные изделия теперь могут жители всех 950 населенных пунктов присутствия «Связного». Для этого необходимо только добавить товар в корзину в интернет-магазине svyaznoy.ru, оплатить выбранный продукт в режиме онлайн и выбрать удобное время и место доставки. Быстрый способ заказа украшений на сайте «Связного» позволяет сэкономить время на поход по магазинам, и предоставляет возможность оформить заказ «в 1 клик». В будущем «Связной» планирует внедрить и другие способы оплаты — наличными при получении заказа, баллами «Связной-Клуб».

В поддержку проекта бренды уже запустили несколько маркетинговых активностей, и в данный момент на сайте ритейлера действует скидка 20% на весь ассортимент украшений PANDORA.

«Для „Связного“ этот проект интересен как с точки зрения привлечения новых клиентов, так и для удержания действующих покупателей и расширения ассортимента для них, — отмечает директор e-commerce „Связного“ Андрей Полончук. — Товары, которые предлагает покупателям „Связной“ — смартфоны, планшеты, аксессуары и носимая электроника — часто становятся для клиентов отличными идеями высокотехнологичных дорогих подарков близким. Не станет исключением и продукция бренда PANDORA, наличие которой позволит увеличить частотность покупок клиента и предложить ему новые идеи подарков».

В рамках данного сотрудничества «Связной» выступает официальным партнером, который размещает информацию о товаре на сайте интернет-магазина, предоставляет возможность оформить онлайн-заказ, обеспечивает доставку в магазины сети, а также осуществляет выдачу товара в пунктах самовывоза (магазины «Связного»). Упаковкой и проведением оплаты занимается непосредственно компания PANDORA.

«Связной» планирует и дальше развивать партнерские отношения с крупными брендами и выступать в рамках этих проектов в качестве маркетплейса. Такой формат взаимодействия с игроками других рынков позволит «Связному» расширить ассортимент, предложить клиентам новые товары по выгодным ценам с неизменно высоким уровнем сервиса.