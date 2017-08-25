В Исландии появился первый в мире сервис доставки с помощью дронов

Первый в мире сервис доставки с помощью беспилотных летательных аппаратов начал свою работу в Рейкьявике, столице Исландии. Об этом пишет CNBC.

Доставкой с помощью дронов смогут воспользоваться клиенты крупнейшего в Исландии маркетплейса AHA. Дроны будут доставлять продукты питания и другие товары. Проект значительно ускоряет время доставки в Рейкьявике: город разделен на несколько частей крупной бухтой и несколькими реками.

Услугу для исландской столицы представила компания Flytrex, штаб-квартира которой находится Тель-Авиве, отмечает TechCrunch. Во Flytrex рассчитывают представить сервис и в других странах мира.

«Беспилотники снизят нагрузку на транспортную инфраструктуру, повысив безопасность на дорогах. Одновременно с этим люди получат доступ к более качественной и быстрой службе доставки, что можно рассматривать только как преимущество».

На первом этапе проекта Flytrex будет осуществлять доставку в пределах трех километров от штаб-квартиры AHA. Уже сейчас представители маркетплейса заявляют, что доставка с помощью дронов обходится компании на 60% дешевле, чем доставка по воде или суше. При этом время ожидания товара сократилось до 20 минут в часы пик.

Напомним, «Почта России» планирует внедрить дроны для доставки почтовых отправлений, а компания Амазон запатентовала многоуровневые склады-«ульи» для парковки дронов.