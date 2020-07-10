+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

В июне продажи товаров с быстрой доставкой на AliExpress Plus выросли на 64%

AliExpress раскрывает первые результаты проекта AliExpress Plus с быстрой доставкой и упрощенным возвратом товаров. На старте проекта в разделе было представлено более 1 млн товаров из разных категорий из России, Китая и других стран.

Неоспоримое преимущество раздела заключается в быстрой доставке: посылки доставляются в срок до 15 дней при отправке из Китая. Товары из этого раздела можно вернуть бесплатно и без объяснения причин.

«Спустя несколько месяцев после запуска проекта мы видим позитивную динамику: в июне продажи внутри раздела Plus выросли на 64% по сравнению с маем», — отметил Дмитрий Булычев, старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия. «Доля продаж в разделе Plus составляет 25% от всего оборота площадки. Порядка 10% всей нашей аудитории приобретают товары в рамках проекта Plus».

Представленность международных и локальных продавцов в разделе постоянно растет: если на старте в проект попали 10 тысяч продавцов, то в июне их число выросло до 24 тысяч, из которых 25% локальных продавцов. Значительная доля зарубежных продавцов представляет товары для дома и сада (10%), товары для красоты и здоровья (9%), автотовары (8%), товары для спорта (7,7%), бытовая электроника (7%). Среди локальных продавцов товары для дома и сада представляют 14% продавцов, товары для спорта — 10% продавцов, автотовары (9%), товары для красоты и здоровья (8%), товары для дома (7%).

На данный момент ассортимент товаров составляет порядка 3 млн товаров из разных категорий. Лидерами продаж в разделе Plus стали ноутбуки, смартфоны, ТВ-приставки, наушники и носимые девайсы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 июля / Комментарии
Самые «шоколадные» регионы России: рейтинг СберМаркета

Самые «шоколадные» регионы России: рейтинг СберМаркета

К Всемирному дню шоколада федеральный сервис по доставке продуктов на дом СберМаркет составил рейтинг самых «шоколадных» регионов России. Для аналитики использовались данные по количеству покупок, совершённых клиентами СберМаркета, и выручке от продажи шоколада и шоколадных продуктов в регионах России* в I полугодии 2020 года.

далее →

10 июля / Комментарии
Яндекс.Маркет: анализ спроса на средства от насекомых

Яндекс.Маркет: анализ спроса на средства от насекомых

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на средства от насекомых и узнали, как он менялся в этом сезоне. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 мая по 7 июля 2020 года.

далее →

9 июля / Комментарии
Россияне назвали самых стильных офисных сотрудников

Россияне назвали самых стильных офисных сотрудников

Онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda провела опрос среди 1348 респондентов и изучила предпочтения россиян в выборе одежды для офиса после окончания самоизоляции. 

далее →

9 июля / Комментарии
Яндекс.Еда: в Санкт-Петербурге гости ресторанов оказались самыми лояльными

Яндекс.Еда: в Санкт-Петербурге гости ресторанов оказались самыми лояльными

Аналитики сервиса Яндекс.Еда составили рейтинг ресторанов с самыми лояльными гостями. Первое место занял петербургский гастробар Duo с тобой — именно это заведение охотнее всего поддерживали чаевыми пользователи, заказывавшие доставку, на втором и третьем месте — московские Сыроварня и Shelby.

далее →

7 июля / Комментарии
Оборот Wildberries 2-м квартале 2020 года превысил 103 млрд рублей

Оборот Wildberries 2-м квартале 2020 года превысил 103 млрд рублей

Оборот онлайн-магазина Wildberries с учетом возвратов во 2-м квартале 2020 г. вырос на 123% — до 103,4 млрд руб., а в штуках — на 200% по сравнению с апрелем — июнем 2019 г. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!