В июне продажи товаров с быстрой доставкой на AliExpress Plus выросли на 64%

AliExpress раскрывает первые результаты проекта AliExpress Plus с быстрой доставкой и упрощенным возвратом товаров. На старте проекта в разделе было представлено более 1 млн товаров из разных категорий из России, Китая и других стран.

Неоспоримое преимущество раздела заключается в быстрой доставке: посылки доставляются в срок до 15 дней при отправке из Китая. Товары из этого раздела можно вернуть бесплатно и без объяснения причин.

«Спустя несколько месяцев после запуска проекта мы видим позитивную динамику: в июне продажи внутри раздела Plus выросли на 64% по сравнению с маем», — отметил Дмитрий Булычев, старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия. «Доля продаж в разделе Plus составляет 25% от всего оборота площадки. Порядка 10% всей нашей аудитории приобретают товары в рамках проекта Plus».

Представленность международных и локальных продавцов в разделе постоянно растет: если на старте в проект попали 10 тысяч продавцов, то в июне их число выросло до 24 тысяч, из которых 25% локальных продавцов. Значительная доля зарубежных продавцов представляет товары для дома и сада (10%), товары для красоты и здоровья (9%), автотовары (8%), товары для спорта (7,7%), бытовая электроника (7%). Среди локальных продавцов товары для дома и сада представляют 14% продавцов, товары для спорта — 10% продавцов, автотовары (9%), товары для красоты и здоровья (8%), товары для дома (7%).

На данный момент ассортимент товаров составляет порядка 3 млн товаров из разных категорий. Лидерами продаж в разделе Plus стали ноутбуки, смартфоны, ТВ-приставки, наушники и носимые девайсы.