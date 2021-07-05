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В июне вырос спрос на товары для домашнего бара и приготовления напитков

Аналитики AliExpress Россия отметили, что в июне вырос спрос на товары для домашнего бара и приготовления напитков. Эксперты связали тенденцию с новыми ограничениями из-за пандемии и изменением потребительских привычек в досуге и отдыхе. Еще они посчитали стоимость набора товаров, необходимого для домашнего виноделия и бара в квартире.

Спрос на товары для приготовления напитков в июне вырос на четверть по сравнению с маем. Чаще всего в этой категории выбирают дистилляторы для виски с баком и отсеком для ароматизации, а еще аппараты для пивоварения. Пользователи предпочитают компактные аппараты на четыре-семь литров. Средняя стоимость популярных товаров категории — от 6 до 11 тысяч рублей.

На четверть выросли и заказы специальных дрожжей и пищевых ароматизаторов со вкусом напитков. Чаще всего пользователи выбирают ароматизаторы со вкусом коньяка, спиртовые дрожжи и стикеры с указанием вида напитка и времени ферментации. Популярные товары категории обойдутся в сумму от 200 до 500 рублей.

Вырос и спрос на сопутствующие товары для домашнего бара. Так, мельницы для льда в июне стали заказывать в полтора раза чаще по сравнению с маем. Наиболее популярны ручные модели с нержавеющим лезвием. На них покупатели готовы потратить от 800 до 1000 рублей.

Другой важный атрибут домашнего бара — соковыжималки от российских продавцов. Их в июне стали покупать в 1,4 раза больше по сравнению с маем. Чаще всего пользователи выбирают модели холодного отжима с ситом в комплекте. Они готовы потратить на такие товары от 4,5 до 7 тысяч рублей.

В 1,4 раза вырос спрос на барные блендеры от российских продавцов. Пользователи выбирают модели для подготовки фруктовой основы коктейлей. Чаще всего они покупают блендеры, которые выполняют функции миксера и измельчителя, с большой чашей в комплекте. Пользователи готовы потратить на такие товары от 2 до 4 тысяч рублей.

На треть увеличился объем продаж рюмок и бокалов от российских продавцов. Чаще всего пользователи выбирают бокалы с толстым дном для виски, бокалы для шампанского и для мартини. Они готовы отдать за один бокал для коктейлей от 300 до 500 рублей.

В 1,2 раза к маю вырос спрос на барный инвентарь. Пользователи стали чаще заказывать штопоры, шейкеры для коктейлей, барные ложки. Они готовы потратить на такие товары от 100 до 800 рублей. Популярностью пользуются и готовые барные наборы: они обойдутся в сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Эксперты посчитали, что набор для создания коктейлей и напитков обойдется пользователям минимум в 10,9 тысяч рублей. В этот набор входят следующие товары:

  • Дистиллятор для коньяка и виски с кубом — 6,5 тысяч рублей;
  • Набор спиртовых дрожжей, 300 рублей;
  • Портативный блендер-миксер — 2,1 тысячи рублей;
  • Набор для бармена (шейкер, сито для коктейлей, барная ложка, пинцет) — 900 рублей;
  • Банка для ферментации с деревянной пробкой на 0,5 литров — 300 рублей;
  • Набор из четырех рюмок — 700 рублей.
Автор: Анна
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