+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

В каких городах живут самые везучие покупатели

Яндекс.Деньги проанализировали, каким пользователям везет чаще других. Для этого сервис изучил платежи россиян в рамках акции «Эпиденьгия» и статистику начисления подарочных баллов (1 балл — 1 рубль). Баллы распределяются случайным образом среди всех, кто принимает участие в акции и оплачивает покупки картой Яндекс.Денег, кошельком или привязанной к нему картой любого банка.

Больше всего пользователей, выигравших баллы в рамках акции «Эпиденьгия», проживает в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Но по доле выигравших относительно общей численности населения города Екатеринбург уже занимает первое место, затем идут Иркутск и Нижний Новгород — именно они возглавляют топ-20 «везучих» городов.

Топ-20 «везучих» городов по доле выигравших деньги

  1. Екатеринбург
  2. Иркутск
  3. Нижний Новгород
  4. Москва
  5. Самара
  6. Краснодар
  7. Ростов-на-Дону
  8. Новосибирск
  9. Санкт-Петербург
  10. Челябинск
  11. Уфа
  12. Владивосток
  13. Ижевск
  14. Пермь
  15. Саратов
  16. Воронеж
  17. Омск
  18. Красноярск
  19. Волгоград
  20. Казань

Самые везучие — пользователи старше 55 лет. Именно они получают самые крупные выплаты в рамках акции «Эпиденьгия» — в среднем по 563 балла. Далее идут пользователи 25–34 лет (557 баллов), 35–44 лет (549 баллов), 18–24 лет (503 балла), 45–54 лет (481 балл), младше 17 лет (346 баллов).

Акция «Эпиденьгия» проводится с октября 2018 до конца января 2019 года. Баллы начисляются случайным образом за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или привязанной к нему картой любого банка. Размер выигрыша фиксированный и составляет 50, 500, 1000 или 2000 баллов. За платежи картой Яндекс.Денег баллы удваиваются, поэтому максимальный выигрыш может составить 4000 баллов. Общий призовой фонд акции — 10 млн баллов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 января / Комментарии
Какие товары были самыми популярными у россиян в 2018 году

Какие товары были самыми популярными у россиян в 2018 году

Маркетплейс Goods.ru проанализировал покупки россиян в 2018 году. Активнее всего покупали детские товары, игры, зоотовары, продукты и электронику.

далее →

21 января / Комментарии
Против лома нет приема? Как конкурировать с большими компаниями в ecommerce

Против лома нет приема? Как конкурировать с большими компаниями в ecommerce

Поговорим о конкуренции с большими компаниями и лидерами рынка, гигантами, чья позиция не вызывает сомнений, и кажется, что весь мир покупает вещи на этих сайтах, и мы со своими мелкими магазинами никому не нужны.

далее →

18 января / Комментарии
Онлайн-площадки стали драйвером продаж одежды и обуви в России

Онлайн-площадки стали драйвером продаж одежды и обуви в России

Стагнация продаж в оффлайн-ритейле компенсировалась ростом категории на онлайн-площадках.

далее →

17 января / Комментарии
Интернет-магазин OZON изучил, что ели онлайн-покупатели в новогодние праздники

Интернет-магазин OZON изучил, что ели онлайн-покупатели в новогодние праздники

Интернет-компания OZON проанализировала более 7 млн поисковых запросов и более 1 млн заказов. Число заказов в категории “Продукты питания” в декабре и начале января на OZON выросло в 14 раз по сравнению с 2017 годом. 

далее →

15 января / Комментарии
В Новый год установлен рекорд по доставке продуктов

В Новый год установлен рекорд по доставке продуктов

Количество заказов на доставку продуктов из розничных сетей на Новый год увеличилось на 115%.  Только за 30 декабря было доставлено более 3200 заказов, подсчитали специалисты iGooods, одной из крупнейших российских компаний по доставке продуктов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!