В каких городах живут самые везучие покупатели

Яндекс.Деньги проанализировали, каким пользователям везет чаще других. Для этого сервис изучил платежи россиян в рамках акции «Эпиденьгия» и статистику начисления подарочных баллов (1 балл — 1 рубль). Баллы распределяются случайным образом среди всех, кто принимает участие в акции и оплачивает покупки картой Яндекс.Денег, кошельком или привязанной к нему картой любого банка.

Больше всего пользователей, выигравших баллы в рамках акции «Эпиденьгия», проживает в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Но по доле выигравших относительно общей численности населения города Екатеринбург уже занимает первое место, затем идут Иркутск и Нижний Новгород — именно они возглавляют топ-20 «везучих» городов.

Топ-20 «везучих» городов по доле выигравших деньги

Екатеринбург Иркутск Нижний Новгород Москва Самара Краснодар Ростов-на-Дону Новосибирск Санкт-Петербург Челябинск Уфа Владивосток Ижевск Пермь Саратов Воронеж Омск Красноярск Волгоград Казань

Самые везучие — пользователи старше 55 лет. Именно они получают самые крупные выплаты в рамках акции «Эпиденьгия» — в среднем по 563 балла. Далее идут пользователи 25–34 лет (557 баллов), 35–44 лет (549 баллов), 18–24 лет (503 балла), 45–54 лет (481 балл), младше 17 лет (346 баллов).

Акция «Эпиденьгия» проводится с октября 2018 до конца января 2019 года. Баллы начисляются случайным образом за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или привязанной к нему картой любого банка. Размер выигрыша фиксированный и составляет 50, 500, 1000 или 2000 баллов. За платежи картой Яндекс.Денег баллы удваиваются, поэтому максимальный выигрыш может составить 4000 баллов. Общий призовой фонд акции — 10 млн баллов.