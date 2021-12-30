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В Казахстане заработали магазины одежды и развлекательные зоны

В торговых центрах Казахстана в воскресенье возобновили работу магазины одежды и развлекательные зоны, это связано с тем, что заработали терминалы для оплаты банковскими картами, сообщает ТАСС.

В крупнейшем торговом центре Нур-Султана «Керуен» (переводится как «караван») в воскресенье можно было увидеть множество людей. При входе в торговый центр проверяют наличие сертификата вакцинированного. Это не вызывает очередей и скопления людей на входе — все происходит довольно быстро. Граждане, не имеющие при себе QR-код, показывают паспорта, и по номеру документа в базе данных сотрудники ТЦ определяют, вакцинирован ли посетитель.

Жители Казахстана вновь получили возможность оплачивать товары банковскими картами. Пропали очереди у банкоматов, которые стоят в ряд возле супермаркета, расположенного на первом этаже ТЦ. Помимо продуктового супермаркета, магазинов одежды и ювелирных изделий заработала зона фуд-корта. Начала функционировать и развлекательная зона для детей на верхнем этаже торгового центра.

В стране из за действующего режима ЧС все еще не продают алкоголь. На полках с крепкими напитками висят таблички, напоминающие об этом покупателям.

Автор: Elvira
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