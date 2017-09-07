В Казани появился конкурент AliExpress и Яндекс.Маркет

В Казани презентовали первую российскую торговую интернет-площадку (агрегатор) с моментальной доставкой товаров со всего мира — KazanExpress.ru. Официальный запуск проекта для клиентов в Казани намечен на 1 декабря 2017 года.

Новая площадка будет конкурировать с такими крупными агрегаторами, как AliExpress, Amazon, Ozon и Яндекс.Маркет и планирует занять 70% рынка.

«KazanExpress объединяет сервис и доставку, — сказал в ходе презентации основатель проекта, глава сети магазинов Zifa в формате „Всё по 99 рублей“, казанский бизнесмен Линар Хуснуллин. — Не нужно думать о доставке, вы просто загружаете товар на сайт, на склад и дальше обо всем позаботится KazanExpress. Владельцам магазинов остается заниматься продуктом и делать его лучше, а продажами и доставкой по России займется наша компания».

По словам Хуснуллина, компания гарантирует доставку товара на следующий день после заказа до 22 часов.

На первом этапе у компании будет один логистический узел — в Казани с возможностью доставки из него в восемь крупных городов, в 2018 году логоцентры появятся в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас KazanExpress ищет партнеров, желающих открыть свой магазин на платформе для торговли товарами из Китая, России и других стран. Условия — KazanExpress будет зарабатывать на процентах с продаж своих партнеров (от 5 до 20% в зависимости от товара), размещение товара на складе и на сайте для владельцев магазина бесплатно. На 2018 год запланирован запуск пунктов выдачи «у дома» (первые шесть появятся в Казани) во всех крупных городах Поволжья, центрального региона, Северо-Запада, Юга и Урала.