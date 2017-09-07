+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

В Казани появился конкурент AliExpress и Яндекс.Маркет

В Казани презентовали первую российскую торговую интернет-площадку (агрегатор) с моментальной доставкой товаров со всего мира — KazanExpress.ru. Официальный запуск проекта для клиентов в Казани намечен на 1 декабря 2017 года.

Новая площадка будет конкурировать с такими крупными агрегаторами, как AliExpress, Amazon, Ozon и Яндекс.Маркет и планирует занять 70% рынка.

«KazanExpress объединяет сервис и доставку, — сказал в ходе презентации основатель проекта, глава сети магазинов Zifa в формате „Всё по 99 рублей“, казанский бизнесмен Линар Хуснуллин. — Не нужно думать о доставке, вы просто загружаете товар на сайт, на склад и дальше обо всем позаботится KazanExpress. Владельцам магазинов остается заниматься продуктом и делать его лучше, а продажами и доставкой по России займется наша компания».

По словам Хуснуллина, компания гарантирует доставку товара на следующий день после заказа до 22 часов.

На первом этапе у компании будет один логистический узел — в Казани с возможностью доставки из него в восемь крупных городов, в 2018 году логоцентры появятся в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас KazanExpress ищет партнеров, желающих открыть свой магазин на платформе для торговли товарами из Китая, России и других стран. Условия — KazanExpress будет зарабатывать на процентах с продаж своих партнеров (от 5 до 20% в зависимости от товара), размещение товара на складе и на сайте для владельцев магазина бесплатно. На 2018 год запланирован запуск пунктов выдачи «у дома» (первые шесть появятся в Казани) во всех крупных городах Поволжья, центрального региона, Северо-Запада, Юга и Урала.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 сентября / Комментарии
Украинская соцсеть Nimses запустила продажи товаров за внутреннюю криптовалюту

Украинская соцсеть Nimses запустила продажи товаров за внутреннюю криптовалюту

Соцсеть Nimses запустила раздел Nimses Goods, в котором можно совершать покупки за внутреннюю валюту — «нимы». Пока сервис доступен жителям Киева.

далее →

6 сентября / Комментарии
WhatsApp работает над бесплатным приложением для малого и среднего бизнеса

WhatsApp работает над бесплатным приложением для малого и среднего бизнеса

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, разрабатывает приложение WhatsApp Business для малого и среднего бизнеса. Компании заведут официальные аккаунты и мессенджер упростит им процедуру общения с клиентами.

далее →

6 сентября / Комментарии
«Яндекс.Директ» рассказал как работают вторые заголовки

«Яндекс.Директ» рассказал как работают вторые заголовки

Недавно рекламодатели «Яндекс.Директа» получили возможность использовать два заголовка. Теперь специалисты Яндекса решили помочь пользователям разобраться, как работают вторые заголовки в сочетании с подстановкой части текста в заголовок, которую многие уже используют в своих кампаниях.

далее →

5 сентября / Комментарии
В России пройдет первая в истории распродажа Цифровая Пятница

В России пройдет первая в истории распродажа Цифровая Пятница

C 17 по 24 ноября в России пройдет первая в истории массовая распродажа онлайн-сервисов для предпринимателей – Цифровая Пятница 2017.

далее →

1 сентября / Комментарии
«Юла» запускает услугу по продаже недвижимости «под ключ»

«Юла» запускает услугу по продаже недвижимости «под ключ»

Принадлежащий Mail.ru Group сервис «Юла» запускает услугу по продаже недвижимости «под ключ»: от размещения объявления до электронного закрытия сделки. Также сервис будет предоставлять ряд дополнительных услуг, связанных с продажей жилья.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!