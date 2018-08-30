В Китае откроется «пиццерия будущего» «Додо Пицца»

Российская «Додо Пицца» откроет в китайском Ханчжоу новое заведение, где в рамках эксперимента компания откажется от кассиров, а все заказы будут приниматься в мессенджере WeChat. Она станет первым собственным заведением сети пиццерий в стране, рассказал глава компании Фёдор Овчинников.

Овчинников объявил о поиске команды: видео-дизайнеров, одержимых творцов, фрилансеров, а также инженерной студии, которые займутся созданием видеографики и интерьера в новой пиццерии, главным элементом которого будет видеодизайн.

«Интерьер этой пиццерии будет создавать совершенно новый потребительский опыт. Вы никогда еще не были в такой пиццерии... „Материальный“ дизайн будет достаточно простым, но главным элементом интерьера будет видео-дизайн. Стена пиццерии будут представлять из себя видео-панели. Они создают „нематериальный“ или видео-интерьер. Вся верхняя часть стен пиццерии представляет из себя единый экран, возможно, собранный из очень качественных телевизоров или цельный. На экранах отображается видео, графика, ролики так, что изображение на всех экранах объединяется в одну картинку по всей пиццерии. Пиццерия меняет цвет вместе со сменой графики на мониторах — то она полностью зеленая, то оранжевая, то фиолетовая. На мониторах — „безумная азиатская“ motion-графика, связанная с пиццей, lifestyle, просто графика, реклама продуктов. В пиццерии играет электронная ритмичная фоновая музыка, ритм которой всегда совпадает с ритмом видео. Все это создает совершенно уникальную атмосферу „пиццерии будущего“. Гостям, которые никогда у нас не были, очень хочется попробовать нашу пиццу, а дизайн создает дополнительную ценность продукта», описывает свою идею Фёдор Овчинников.

Сеть «Додо пицца» основана в 2011 году в Сыктывкаре, на конец июля 2018 года в неё входило 355 заведений, из них 40 — за пределами России. Продажи по всей сети за июль 2018 года составили 1,14 млрд рублей, из них только 54,2 млн рублей пришлось на собственные заведения компании, открытые не по франшизе.