+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В Китае откроется «пиццерия будущего» «Додо Пицца»

Российская «Додо Пицца» откроет в китайском Ханчжоу новое заведение, где в рамках эксперимента компания откажется от кассиров, а все заказы будут приниматься в мессенджере WeChat. Она станет первым собственным заведением сети пиццерий в стране, рассказал глава компании Фёдор Овчинников.

Овчинников объявил о поиске команды: видео-дизайнеров, одержимых творцов, фрилансеров, а также инженерной студии, которые займутся созданием видеографики и интерьера в новой пиццерии, главным элементом которого будет видеодизайн.

«Интерьер этой пиццерии будет создавать совершенно новый потребительский опыт. Вы никогда еще не были в такой пиццерии... „Материальный“ дизайн будет достаточно простым, но главным элементом интерьера будет видео-дизайн.

Стена пиццерии будут представлять из себя видео-панели. Они создают „нематериальный“ или видео-интерьер. Вся верхняя часть стен пиццерии представляет из себя единый экран, возможно, собранный из очень качественных телевизоров или цельный. На экранах отображается видео, графика, ролики так, что изображение на всех экранах объединяется в одну картинку по всей пиццерии. Пиццерия меняет цвет вместе со сменой графики на мониторах — то она полностью зеленая, то оранжевая, то фиолетовая. На мониторах — „безумная азиатская“ motion-графика, связанная с пиццей, lifestyle, просто графика, реклама продуктов.

В пиццерии играет электронная ритмичная фоновая музыка, ритм которой всегда совпадает с ритмом видео. Все это создает совершенно уникальную атмосферу „пиццерии будущего“.

Гостям, которые никогда у нас не были, очень хочется попробовать нашу пиццу, а дизайн создает дополнительную ценность продукта», описывает свою идею Фёдор Овчинников.

Сеть «Додо пицца» основана в 2011 году в Сыктывкаре, на конец июля 2018 года в неё входило 355 заведений, из них 40 — за пределами России. Продажи по всей сети за июль 2018 года составили 1,14 млрд рублей, из них только 54,2 млн рублей пришлось на собственные заведения компании, открытые не по франшизе.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

30 августа / Комментарии
Что россияне покупают на 1 сентября

Что россияне покупают на 1 сентября

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии 1 сентября выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян и что является неотъемлемыми атрибутами празднования Дня знаний кроме цветов и шоколадных конфет.

далее →

30 августа / Комментарии
Бывший глава Ozon начал работать в «Магнит»

Бывший глава Ozon начал работать в «Магнит»

Бывший глава Ozon Group Дэнни Перекальски начал работать консультантом сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям. Перекальски подтвердил, что начал работать с «Магнитом» в конце августа.

далее →

30 августа / Комментарии
Как будут наказывать за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Как будут наказывать за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

За увольнение сотрудников предпенсионного возраста работодателей будут штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей или на сумму, равную зарплате за 18 месяцев. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

далее →

29 августа / Комментарии
Путин призвал наказывать работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста

Путин призвал наказывать работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин предлагает ввести ответственность за безосновательное увольнение или отказ при приёме на работу лиц предпенсионного возраста. Об этом глава государства заявил в видеообращении к гражданам.

далее →

28 августа / Комментарии
Эльдорадо» ищет бизнес-модель, позволяющую «продавать мало»

Эльдорадо» ищет бизнес-модель, позволяющую «продавать мало»

Группа «М.Видео — Эльдорадо» запустит новый формат магазинов «Эльдорадо» площадью до 600 кв.м. в небольших городках в регионах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента группы Александра Тынкована.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!