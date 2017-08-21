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Право и налоги RSS

В Китае открылся первый суд для интернет продавцов

В китайском Ханчжоу, где располагается главный офис Alibaba Group, открылся первый в стране онлайн-суд. Он будет заниматься исключительно спорами, связанными с интернетом.

Истец сможет подать иск в суд через интернет, через него же приложить к делу все необходимые доказательства, а затем принять участие в процессе по телефону, видео- или интернет-связи.

На данный момент суд готов рассматривать следующие дела:

  • Споры, связанные с интернет-покупками и их качеством.
  • Споры по предоставлению услуг интернет-провайдерами.
  • Нарушение авторских прав в интернете.
  • Споры о выдаче кредитов через интернет.

Количество таких дел растет вместе с рынком интернет-торговли: товары из китайских интернет-магазинов покупают и за пределами страны. В России, например, особенно популярен «Али-Экспресс». В случае, если у продавца и покупателя возник конфликт, редкие покупатели готовы ехать судиться в Китай. В Сети им это будет делать гораздо проще.

За первые семь месяцев 2017 года, по официальным данным, только жители Китая потратили больше 540 миллиардов долларов на покупку товаров и услуг онлайн. Ожидается, что в 2017 году глобальный рынок интернет-коммерции превысит 2,3 триллиона долларов

Автор: Игорь Назаров
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